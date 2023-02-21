توقیف ۳۶ دستگاه وسایل نقلیه متخلف در طرح رعد پلیس زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ خدارحم فروغی در تشریح این خبر گفت: مأموران کلانتری ۱۷ شهرستان زاهدان در راستای ارتقا و افزایش امنیت اجتماعی و با هماهنگی مرجع قانونی، اقدام به اجرای طرح رعد با محوریت کنترل و جمع آوری وسایل نقلیه متخلف در سطح حوزه کردند.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات مؤثر و شبانه روزی عوامل انتظامی در این راستا گفت: پلیس در این مدت، با بکارگیری تمام توان، موفق به توقیف ۲۳ دستگاه خودروی پلاک مخدوش، فاقد پلاک و۱۳ دستگاه موتورسیکلت متخلف شده است.

سرهنگ فروغی از انتقال وسایل نقلیه توقیف شده به پارکینگ این شهرستان خبر داد و گفت: پرونده‌هایی مجزا برای این وسایل تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مرجع ذیصلاح ارسال شد.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان زاهدان اجرای این گونه طرح‌ها را موجب رضایت مردم و از سویی سبب ناامن شدن منطقه برای مخلان نظم و آسایش عمومی دانست و گفت: این گونه اقدامات به صورت جدی و با شدت بالاتری در سطح این شهرستان به مرحله اجرا درخواهد آمد.