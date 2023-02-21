کشف ۴۸ هزار لیتر قیر قاچاق در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمد قنبری، در تشریح جزئیات این خبر، افزود: روز گذشته مأموران ایست مسجد ابوالفضل (ع) شهرستان ایرانشهر و مأموران ایستگاه بازرسی میل نادر شهرستان نیمروز، هنگام کنترل خودروهای عبوری به دو دستگاه خودرو کامیون تانکردار مشکوک شدند.

فرمانده انتظامی استان افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودروها در بازرسی از آنها ۴۸ هزار لیتر قیر قاچاق که از یکی از استان‌های جنوب غرب کشور بارگیری و قصد خارج کردن از مرزهای کشور را داشت، کشف کردند.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: کارشناسان ارزش کشفیات قاچاق مکشوفه را ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

وی اضافه کرد: متهمان دستگیر شده به همراه پرونده متشکله برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

قنبری با اشاره به اینکه قاچاق کالا و سوخت، حیات اقتصادی یک جامعه را تهدید می‌کند، خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان و با جدیت همواره با قاچاقچیان و اخلال گران نظام اقتصادی کشور مبارزه خواهد کرد.