عکاس خبرگزاری مهر اردبیل خوش درخشید

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین مسابقه عکس «شهید گمنام» که عصر سه‌شنبه به همت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در اردبیل برگزار شد، عکاس هنری خبرگزاری مهر در استان اردبیل با ارسال چندین قطعه عکس در این رویداد، به عنوان نفر منتخب معرفی و با اهدای لوح سپاس و هدایایی از او تجلیل شد.

در این رویداد هنری که آئین تجلیل آن در فرهنگسرای بانوان برگزار شد، علاوه بر عکاس هنری خبرگزاری مهر، از «پویا پاشایی، زهرا بدری، آشتیانی، علی انوار، علیرضا داوردان، فاطمه خسروی، لیلا شاهی، محمد دشتی و مریم احمدی» به عنوان عکاسان برتر این مسابقه با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.

در بیانیه‌ای که هیئت داوران مسابقه عکس «شهید گمنام» قرائت شد، به ارزیابی ۲۲۵ قطعه عکس ارسالی به دبیرخانه اشاره شده بود که به همت ۴۵ عکاس حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای استان ارسال شده بود که بعد از بررسی و داوری، ۱۰ اثر به عنوان آثار برتر انتخاب شد و قرار است در قالب نمایشگاه عکس آثار هنری عکاسان در ۳۰ قطعه به نمایش گذاشته شود.

عکاسان استان اردبیل در آذرماه و به دنبال تشییع پیکر شهدای گمنام در شهرهای مختلف استان اردبیل، این عکس‌های هنری را تهیه و به دبیرخانه ارسال کرده بودند.