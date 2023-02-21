  1. استانها
  2. مرکزی
۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۹:۳۸

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اراک:

ترسیم آینده درخشان انقلاب اسلامی برای جوانان ضرورت دارد

ترسیم آینده درخشان انقلاب اسلامی برای جوانان ضرورت دارد

اراک - رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اراک گفت: امروز ترویج و تقویت امید در جامعه و ترسیم آینده درخشان انقلاب از ضرورت‌های مهم جامعه است و می‌تواند قطار پیشرفت در جامعه را سرعت ببخشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام بهزاد محمدی عصر یکشنبه در جمع والدین دانش آموزان دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرای ولایت با اشاره به اهمیت امیدآفرینی در جامعه اظهار داشت: امید یکی از الزامات مهم پیشرفت و حرکت جوانان به سمت قله‌های بلند است و امید می‌تواند جوانان را به بالندگی برساند.

رئیس اداره تبلیغات شهرستان اراک با تأکید بر اینکه امید مهمترین نقطه قوت جوانان ایرانی است و بسیاری از دستاوردهای انقلاب اسلامی به برکت امید است، گفت: امروز دشمن به دنبال ضربه زدن به امید است.

وی افزود: ترویج یاس و نا امیدی مهمترین هدف دشمنان در جنگ شناختی است و با نادیده گرفتن پیشرفت‌ها و دستاوردهای کشور و عملیات روانی می‌خواهند جوانان و نوجوانان را فریب دهند و افکار آنها را گروگان بگیرند.

محمدی خاطر نشان کرد: امروز ترویج و تقویت امید در جامعه و ترسیم آینده درخشان انقلاب از ضرورت‌های مهم جامعه است و می‌تواند قطار پیشرفت در جامعه را سرعت ببخشد.

ترسیم آینده درخشان انقلاب اسلامی برای جوانان ضرورت دارد


کد مطلب 5714894

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها