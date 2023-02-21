ترسیم آینده درخشان انقلاب اسلامی برای جوانان ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام بهزاد محمدی عصر یکشنبه در جمع والدین دانش آموزان دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرای ولایت با اشاره به اهمیت امیدآفرینی در جامعه اظهار داشت: امید یکی از الزامات مهم پیشرفت و حرکت جوانان به سمت قله‌های بلند است و امید می‌تواند جوانان را به بالندگی برساند.

رئیس اداره تبلیغات شهرستان اراک با تأکید بر اینکه امید مهمترین نقطه قوت جوانان ایرانی است و بسیاری از دستاوردهای انقلاب اسلامی به برکت امید است، گفت: امروز دشمن به دنبال ضربه زدن به امید است.

وی افزود: ترویج یاس و نا امیدی مهمترین هدف دشمنان در جنگ شناختی است و با نادیده گرفتن پیشرفت‌ها و دستاوردهای کشور و عملیات روانی می‌خواهند جوانان و نوجوانان را فریب دهند و افکار آنها را گروگان بگیرند.

محمدی خاطر نشان کرد: امروز ترویج و تقویت امید در جامعه و ترسیم آینده درخشان انقلاب از ضرورت‌های مهم جامعه است و می‌تواند قطار پیشرفت در جامعه را سرعت ببخشد.



