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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۹:۳۴

 فرمانده یگان حفاظت از محیط‌زیست استان زنجان خبرداد؛

تشکیل ۱۳۳ پرونده تخلفات زیست محیطی در استان زنجان

تشکیل ۱۳۳ پرونده تخلفات زیست محیطی در استان زنجان

زنجان- فرمانده یگان حفاظت از محیط‌زیست استان زنجان از تشکیل۱۳۳پرونده تخلفات زیست محیطی در استان خبرداد و گفت: ۱۷۳نفر از ابتدای سال تاکنون به علت تخلفات زیست میحطی در استان زنجان دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل قلی زاده روز سه شنبه با اشاره به کشفیات یگان حفاظت محیط‌زیست استان زنجان از ابتدای سال تاکنون افزود: کشف شکار غیرمجاز پرندگان شامل گونه‌هایی، چون کبک معمولی، کبک چیل، کبوتر و مرغابی به تعداد ۴۲ قطعه و شروع به شکار هشت مورد بوده است.

وی با بیان اینکه در طول این مدت ۱۸ قبضه سلاح غیرمجاز شکاری و ۲۵ قبضه سلاح مجاز شکاری کشف شده است، تصریح کرد: زنده‌گیری پرندگان نیز با ۷۹ قطعه شامل کبک و سهره طلایی بوده است.

فرمانده یگان حفاظت از محیط‌زیست استان زنجان با اشاره به ۱۳۳ فقره تعداد تخلف، افزود: تعداد متخلفان دستگیر شده، ۱۷۳ نفر و ادوات و وسایل کشف شده، تعداد ۴۵۵ عدد شامل؛ فشنگ ساچمه‌ای، چارپاره و گلوله زنی، دوربین چشمی، تور زنده گیری، پروژکتور است.

قلی‌زاده با بیان اینکه قطع اشجار جنگلی و حمل غیرمجاز چوب، ۱۴ فقره بود، اذعان کرد: برداشت غیرمجاز موادمعدنی، هشت فقره است. همچنین شش فقره تخلف فضای مجازی کشف، رصد و پایش شدند.

وی در ادامه متذکر شد: مهم‌ترین چالش یگان حفاظت محیط‌زیست استان با توجه به گستردگی مناطق تحت حفاظت سازمان، کمبود شدید نیروی محیط‌بان در راستای حفاظت مطلوب از عرصه‌های طبیعی و حیات‌وحش استان است.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان زنجان، گفت: تجهیز یگان حفاظت استان به فناوری‌های روز از جمله نصب دوربین‌های پایش آنلاین در مناطق و استفاده از پهپادهای پایش می‌تواند کمبود نیروی انسانی را تا حدی زیادی جبران کند که این مسئله مستلزم نگاه ویژه مسئولان به محیط‌زیست و تامین اعتبارات مورد نیاز است.

کد مطلب 5714905

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