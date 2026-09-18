همایش روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت شهریار در الیگودرز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش «روز شعر و ادب فارسی» و آیین بزرگداشت استاد «سیدمحمدحسین شهریار»، عصر امروز جمعه در تالار سیدکمال رضوی مجتمع فرهنگی هنری سیمرغ شهرستان الیگودرز برگزار شد.

این مراسم با هدف پاسداشت جایگاه شعر و ادب فارسی در فرهنگ و هویت ایرانی و همچنین بازخوانی آثار و اندیشه‌های ماندگار استاد شهریار برگزار شد و جمعی از مسئولان، هنرمندان، اهالی فرهنگ و علاقه‌مندان به شعر و ادبیات در آن حضور داشتند.

شهریار؛ پیونددهنده ادبیات کلاسیک و معاصر

میثم محتشم‌آرا، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهریار، به بررسی جایگاه این شاعر برجسته در ادبیات معاصر ایران پرداخت و ویژگی‌های سبک شعری وی را تشریح کرد.

وی با تبیین ابعاد شخصیت ادبی شهریار، این شاعر را «مردم‌گرا» و «متصل به فرهنگ عامه» توصیف کرد و گفت: شهریار توانست میان دو دنیای ادبیات کلاسیک و معاصر پیوند برقرار کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان افزود: شهریار با تسلط کم‌نظیر بر دیوان حافظ و آثار بزرگان ادب فارسی، روح تغزل و عرفان را در قالب زبانی ساده و روان در شعر خود جاری کرد و توانست ارتباطی عمیق با مخاطبان برقرار کند.

«حیدربابا»؛ جلوه‌ای از دوگانگی زبانی و فرهنگی

محتشم‌آرا در ادامه با اشاره به منظومه حماسی و عاطفی «حیدربابا»، این اثر را نمونه‌ای برجسته از حضور موفق دو زبان و دو حوزه فرهنگی در ادبیات ایران دانست.

وی اظهار داشت: شهریار تنها یک شاعر نبود، بلکه راوی صادق رنج‌ها، دلبستگی‌ها و احساسات مردم ایران بود و نگاه او به مفاهیمی همچون عشق، وطن‌دوستی و اخلاق، نگاهی فرازمانی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان خاطرنشان کرد: همین ویژگی موجب شده است آثار شهریار پس از گذشت دهه‌ها همچنان با مخاطبان جوان و نسل‌های جدید ارتباط برقرار کند و جایگاه خود را در ادبیات معاصر حفظ کند.

شهریار؛ نماد وحدت ملی و هویت فرهنگی

محتشم‌آرا با تأکید بر جایگاه شهریار در فرهنگ ایرانی عنوان کرد: شهریار نماد وحدت ملی و زبان مشترک فرهنگ ایرانی است.

وی تصریح کرد: بزرگداشت شهریار تنها بزرگداشت یک شاعر و یک فرد نیست، بلکه پاسداشت صفا، صمیمیت و هویت ملی ماست؛ مفاهیمی که باید با شناخت درست و متناسب با نیازهای فرهنگی نسل امروز بازتولید و منتقل شوند.

برگزاری برنامه فرهنگی در ادامه آیین بزرگداشت

ناهید شهریسوند، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان الیگودرز نیز در این مراسم ضمن خیرمقدم به میهمانان و قدردانی از حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، از تلاش‌های هنرمندان و اصحاب رسانه در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و هنری شهرستان تقدیر کرد.

وی با اشاره به اهمیت شعر و ادب فارسی اظهار داشت: با توجه به جایگاه شعر و ادبیات فارسی، برنامه دیگری نیز روز شنبه ۲۸ شهریورماه برگزار خواهد شد که فرصتی برای بررسی آثار و اندیشه‌های استاد شهریار و پرداختن به ابعاد مختلف شخصیت ادبی این شاعر برجسته است.

شهریسوند افزود: اشعار شهریار علاوه بر برخورداری از زیبایی و لطافت، عمق احساسات و دغدغه‌های اجتماعی را نیز به تصویر می‌کشد و همین موضوع باعث شده است آثار او همچنان برای مخاطبان امروز قابل توجه باشد.

تقدیر از همراهی هنرمندان در برگزاری همایش

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان الیگودرز با اشاره به اهمیت همکاری‌های بین‌بخشی در برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری، از بهرام سرلک و سیمین سرلک، مؤسس و مدیر «آموزشگاه آزاد موسیقی آوا و نوا»، به دلیل همکاری و همراهی در برگزاری این رویداد فرهنگی قدردانی کرد.

اجرای موسیقی و برنامه‌های متنوع فرهنگی

این همایش در ادامه با اجرای قطعات موسیقی توسط گروه‌های مختلف آموزشگاه «آوا و نوا» و برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری همراه بود و به کار خود پایان داد.

برگزاری این آیین در شهرستان الیگودرز، فرصتی برای گردهمایی اهالی فرهنگ و هنر و توجه دوباره به جایگاه شعر و ادبیات فارسی و آثار ماندگار استاد شهریار فراهم کرد.