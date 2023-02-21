به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله محمدی در مراسم امضای قرارداد برگزاری دوره آموزشی مهندسی ایمنی آتش در تونل‌ها که میان سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران و دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به امضا رسید، گفت: قرارداد برگزاری این دوره آموزشی با هدف همکاری هرچه بیشتر و استفاده از تجربیات دانشگاهی امضا شده است، چرا که زمان آن رسیده است که سازمان آتش‌نشانی را علمی کنیم.

وی ادامه داد: در این ۳۰ یا ۴۰ ساله گذشته در حوزه ایمنی در همه بخش‌ها عقب ماندگی‌هایی داریم که باید آن‌ها را جبران کنیم، الان اگر در یک واحد مسکونی آتش سوزی رخ دهد حداقل یک میلیارد تومان خسارت وارد می‌شود یا وقتی در یک فروشگاه در بازار تهران که کانون خطرات است آتش سوزی روی دهد خسارت خیلی زیادی وارد می‌شود.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران افزود: جای تأسف دارد وقتی کسی می‌خواهد یک ساختمان بخرد به همه چیز توجه می‌کند به جز مساله ایمنی ساختمان، در شبکه‌های تلویزیونی هم به مواردی مثل ورزش، سیاست، اقتصاد و… پرداخته می‌شود اما حوزه ایمنی مغفول مانده است. در این شرایط و با توجه به گسترش روزافزون شهرها باید سیستم آموزشی کشور و دانشگاه‌ها پای کار بیایند و رشته‌های مهندسی ایمنی را تدریس کنند تا ما در سازمان آتش‌نشانی تهران از دانش آموختگان این رشته‌ها استفاده کنیم.

محمدی خاطرنشان کرد: هر چه تکنولوژی پیشرفت کند باز هم در سازمان آتش نشانی تهران نیروی انسانی کار را پیش می‌برد و ما باید از علوم دانشگاه‌ها استفاده کنیم تا بتوانیم با علم بیشتر با حوادث مواجه شویم و تلفات و خسارت نداشته باشیم. در حوادث و آتش‌سوزی‌های داخل تونل‌ها نیز باید سعی کنیم با کمک دانشگاه‌ها اصول و فنون خود در مهار آتش و تهویه مناسب را ارتقا دهیم و با توجه به ارتباطات دانشگاه‌های کشور با دانشگاه‌های سایر کشورهای جهان، از تجربیات سایر کشورها در این حوزه بهره‌مند شویم.

مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران با بیان اینکه دانشکده سازمان آتش‌نشانی تهران هم سعی در افزودن به بار علمی و تربیت دانشجویان در رشته‌های مهندسی دارد، گفت: امیدواریم در آینده‌ای نزدیک دانش آموختگان زیادی در رشته‌های مهندسی ایمنی داشته باشیم تا با توجه به گسترش شهرها و ازدیاد حوادث از آن‌ها بهره بگیریم.

در ادامه، صیدی معاون مالی اداری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ضمن خیر مقدم به مدیران و معاونان سازمان آتش نشانی تهران گفت: ما برای دو قشر احترام خاصی قائل هستیم که یکی آتش نشانان و دیگری کادر درمان است و بسیار خرسندیم که با امضای این قرارداد با سازمان آتش نشانی تهران همکاری خواهیم داشت. خوشبختانه این دوره آموزشی هشت ماهه از امروز اول اسفندماه سال ۱۴۰۱ آغاز به کار می‌کند و امیدواریم با پیگیری سرفصل‌ها در دوره‌های آموزشی، یک رشته دانشگاهی با عنوان رشته ایمنی را وارد دانشگاه کنیم.