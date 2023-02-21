مهدی غیبی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مقارن ساعت ۱۶ امروز سه شنبه، گزارشی مبنی بر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن به واحد اورژانس اعلام شد، اظهار داشت: بلافاصله سه دستگاه آمبولانس به محل این دبیرستان دخترانه اعزام شدند.

وی، عنوان کرد: در این راستا ۱۵ نفر از دانش آموزان این دبیرستان به بیمارستان آیت الله بروجردی انتقال داده شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی لرستان با بیان اینکه دو نفر از دانش آموزان نیز با وسیله شخصی به بیمارستان امام بروجرد مراجعه کردند، گفت: خدا را شکر چهار نفر از این دانش آموزان مرخص شدند و ۱۳ نفر نیز در حال مراقبت هستند و حال عمومی همه دانش آموزان مساعد است.

غیبی، بیان داشت: علت اولیه ای که در این رابطه اعلام شده نشتی گاز بوده، موضوع در دست بررسی است تا مشخص شود که دلیل اصلی نشت گاز از خود دبیرستان بوده یا از ساختمان‌های مجاور بوده است.