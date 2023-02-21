راه اندازی محافل شعر ترکی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، امیر رجبی شامگاه سه شنبه در آئین تجلیل از خادمان زبان مادری در تالار بیضای اردبیلی اظهار کرد: دوم اسفند روز جهانی زبان مادری است و ما برای دومین سال با همکاری مؤسسات و نهادهای مردمی آئین پاسداشت زبان مادری را برگزار می‌کنیم.

وی اهمیت زبان مادری و حفظ اصالت آن را در کنار عشق به وطن و حفظ حریم و حرمت مبانی دینی و اعتقادی یادآور شد و بیان کرد: اقوام مختلف سعی دارند اصالت و بنیان زبان مادری خود را به درستی صیانت کنند که در این زمینه ما نیز وظیفه حراست از زبان ترکی به عنوان زبان رایج مردمی منطقه آذربایجان را داریم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل از حمایت‌های امام جمعه اردبیل در این حوزه قدردانی کرد و گفت: اهمیت این موضوع به حدی است که با پیشنهاد نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل لغتنامه زبان ترکی در حال انتشار است که یک جلد آن نیز تاکنون منتشر شده است.

رجبی جایگاه اردبیل را در طول تاریخ و با هدف صیانت از زبان ترکی و حفظ یکپارچگی ایران اسلامی یادآور شد و خاطرنشان کرد: این دیار همیشه از ثمرات و نتایج این اقدام ارزشمند بهره مند شده و ما وظیفه داریم چنین میراث گرانسنگی را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت برپایی محافل هفتگی شعرخوانی به ویژه سرودن اشعار فضولی و نسیمی همچون حافظ خوانی و شاهنامه خوانی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت عظیمی که در زبان ترکی وجود دارد باید آداب و رسوم و گنجینه فولکلور منطقه را به عنوان یک میراث ارزشمند انتشار داده و به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل ورود لغات و واژه‌های بیگانه به ویژه بیان کلمات انگلیسی را در محاوره‌ها و گفتگوهای روزانه یادآور شد و بیان کرد: بهتر است خانواده‌ها به جای آموزش زبان‌های خارجی به فرزندانشان زبان ترکی را با تمام پشتوانه‌های ارزشمند به آنها آموزش داده و بیش از گذشته نگهبان این میراث غنی باشند.

رجبی افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آمادگی خود را برای برپایی کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی در حوزه داستان نویسی و شعر ترکی اعلام می‌کند و امیدواریم در دوره مسئولیت در این نهاد فرهنگی بتوانیم گام‌های مؤثری را برداریم.

وی به ظرفیت موسیقی عاشیقلار و موغام اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز تلاش می‌کنیم تا با برگزاری محافل شعر و موسیقی از فعالان این حوزه حمایت کرده و در حد وسیع کارهای علمی و پژوهشی را مورد حمایت قرار دهیم.

در این مراسم که برای دومین سال متوالی برگزار شد از خادمان زبان مادری در اردبیل با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.