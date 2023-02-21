قهرمان هفته نخست لیگ شمشیربازی اسلحه فلوره مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، لیگ برتر شمشیربازی در اسلحه فلوره مردان امروز سهشنبه در شهر آفتاب تهران آغاز شد.

در پایان رقابت‌های هفته اول، نگین سایه غرب کرمانشاه در جایگاه نخست ایستاد، فولاد مبارکه سپاهان در رده دوم‌ قرار گرفت و معادنچادرملو سوم شدند.

صدر مشهد،گروه صنعتی ۷ بام اصفهان، صنایع گچ‌نگین قم، خانه شمشیربازی قم در رده چهارم تا هفتم ایستاد.