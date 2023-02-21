  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲ اسفند ۱۴۰۱، ۲۲:۰۶

قهرمان هفته نخست لیگ شمشیربازی اسلحه فلوره مشخص شد

قهرمان هفته نخست لیگ شمشیربازی اسلحه فلوره مشخص شد

هفته نخست مسابقات شمشیربازی در اسلحه فلوره با قهرمانی نماینده کرمانشاه به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، لیگ برتر شمشیربازی در اسلحه فلوره مردان امروز سهشنبه در شهر آفتاب تهران آغاز شد.
در پایان رقابت‌های هفته اول، نگین سایه غرب کرمانشاه در جایگاه نخست ایستاد، فولاد مبارکه سپاهان در رده دوم‌ قرار گرفت و معادنچادرملو سوم شدند.
صدر مشهد،گروه صنعتی ۷ بام اصفهان، صنایع گچ‌نگین قم، خانه شمشیربازی قم در رده چهارم تا هفتم ایستاد.

کد مطلب 5714988

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها