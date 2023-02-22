فرزندانمان دشمن را مجبور به اعلام رسمی شکست خوردن کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ پاسدار علی فدوی شامگاه سه شنبه در مراسم بزرگداشت سرتیپ پاسدار شهید سعید قهاری سعید و شهدای مربی مرکز آموزشی قدس نیروی زمینی سپاه که در حسینیه امام خمینی (ره) شهر همدان برگزار شد، ضمن تبریک روز پاسدار عنوان کرد: پاسداران پای کار خدمت به کشور و مردم بوده و هستند.

وی با بیان اینکه از زمستان سال ۵۷ تاکنون خبیث‌ترین خبیثان عالم یعنی آمریکا و هم‌پیمانان آنها با انقلاب اسلامی سر جنگ دارند، اظهار کرد: آنها با تکلیف‌مداری پاسداران کشور و بصیرت مردم شکست خوردند و شاهدیم که در طول ۴۴ سال کوچک‌ترین پیروزی برای دشمنان انقلاب اسلامی به بار نیامده است.

جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تصریح بر اینکه در طول عمر انقلاب و نظام جمهوری سلام مردم و مسئولان به تکالیف خود عمل کردند؛ گفت: همین موضوع سبب شده تا همواره پیروزی حاصل و دشمنان شکست بخورند.

سرتیپ فدوی با اشاره به اینکه دشمنان، اول انقلاب فکر می‌کردند یک هفته و ۱۰ روزه می‌توانند کشورمان را ساقط کنند اما الان می‌گویند ایران می‌خواهد با ما چه کار کند؟ آنها می‌گویند باید نیرویی آماده کنیم که بتوانیم در برابر ایران بایستیم؛ ادامه داد: چهل و چهار سال تجربه انقلاب را باید سکوی پرتاب تا نهایت فرض کرده تا شکست قطعی به دشمن وارد شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ هزار شهید وقتی قلم زدند و دلیل رفتن به جبهه را نگاشتند، عنوان کردند که برای خدا رفتند، چون این موضوع را تکلیف می‌دانستند و در این راه جان دادند و شهید شدند و به راستی که این روند ادامه دارد حتی تا قیامت و وعده خدا نیز عملی است، از شهید قهاری سعید به عنوان یکی از مردان بزرگ این مرز و بوم نام برد.

جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: شهید سعید قهاری سعید در مناطق مختلف و هرجا که ماموریتی به او داده شد حضور یافت و تکلیف خود را به نحو مطلوب انجام داد.

سرتیپ فدوی با تصریح بر اینکه دهه نودی های این مرز و بوم یک هزار کیلومتر دورتر از خانه خود به جنگ با دشمن رفتند، در حالی که دشمنان ما فکر می‌کردند که نسل کنونی همانند نسل دوران پیروزی انقلاب و دفاع مقدس نیستند؛ خاطرنشان کرد: فرزندان ما دشمن را مجبور کردند که رسماً اعلام کند که شکست خورده است.

وی در ادامه صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه تکلیف ما این است که آن چنان قوی عمل کنیم تا افراد دور شده از نظام نیز متوجه واقعیت‌ها شوند؛ اظهار کرد: این تکلیف، تکلیفی ساده نیست؛ اغتشاشات اخیر به مثابه جنگ احزاب کامل بود و همه خبیث‌ها پای کار آمدند تا انقلاب را شکست دهند اما نتوانستند خدشه‌ای به انقلاب اسلامی و این مسیر نورانی وارد سازند.

سرتیپ فدوی یادآور شد: در مراسم و یادواره شهدا باید به فکر خود باشیم چرا که شهید با عمل به تکلیف به بالاترین مقام دست یافت و این بزرگی عنایت خداوند به شهدا است.

وی در پایان این آیین گفت: باید از شهید قهاری‌سعید و شهدای بزرگ همدان چون شهید همدانی مدد بگیریم تا به تکلیف خود عمل کنیم.