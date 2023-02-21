به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا سه شنبه شب در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در سنندج اظهار کرد: کردستان در حوزه تولید گوشت قرمز استان برتری نیست و بر همین اساس تولیدات آن در راستای تنظیم بازار باید در خود استان به مصرف برسد.

وی افزود: با توجه به محدودیت‌های گذشته و همچنین شیوع تب برفکی در برخی استان‌های کشور عراق هیچ دامی از استان نباید خارج شود و لغو این محدودیت تنها با دستور استاندار امکان‌پذیر خواهد بود.

استاندار کردستان خاطر نشان کرد: استان کردستان نسبت به دیگر استان‌ها در قیمت گوشت قرمز در میانه‌های جدول قرار دارد، اما باید با اعمال مدیریت بهتر نسبت به ساماندهی و ثبات این کالای اساسی مؤثرتر عمل کرد.

زارعی کوشا افزود: پیگیری‌ها برای یافتن سرحلقه‌های قاچاق باید در اولویت قرار بگیرد چرا که این مهم به صورت مستقیم به معیشت مردم مربوط می‌شود.

وی تصریح کرد: با رویکرد جدید بانک مرکزی امیدواریم شاهد اتفاقات مثبت در بازار ارز باشیم و طی روزهای آینده ثبات در این بخش ایجاد شود.