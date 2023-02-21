  1. استانها
  2. کردستان
۲ اسفند ۱۴۰۱، ۲۳:۲۹

استاندار کردستان:

یافتن سرحلقه‌های قاچاق در رأس اقدامات قرار بگیرد

یافتن سرحلقه‌های قاچاق در رأس اقدامات قرار بگیرد

سنندج- استاندار کردستان گفت: پیگیری ها برای یافتن سرحلقه‌های قاچاق باید در اولویت قرار بگیرد چرا که این مهم به صورت  مستقیم به معیشت مردم مربوط می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا سه شنبه شب در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در سنندج اظهار کرد: کردستان در حوزه تولید گوشت قرمز استان برتری نیست و بر همین اساس تولیدات آن در راستای تنظیم بازار باید در خود استان به مصرف برسد.

وی افزود: با توجه به محدودیت‌های گذشته و همچنین شیوع تب برفکی در برخی استان‌های کشور عراق هیچ دامی از استان نباید خارج شود و لغو این محدودیت تنها با دستور استاندار امکان‌پذیر خواهد بود.

استاندار کردستان خاطر نشان کرد: استان کردستان نسبت به دیگر استان‌ها در قیمت گوشت قرمز در میانه‌های جدول قرار دارد، اما باید با اعمال مدیریت بهتر نسبت به ساماندهی و ثبات این کالای اساسی مؤثرتر عمل کرد.

زارعی کوشا افزود: پیگیری‌ها برای یافتن سرحلقه‌های قاچاق باید در اولویت قرار بگیرد چرا که این مهم به صورت مستقیم به معیشت مردم مربوط می‌شود.

وی تصریح کرد: با رویکرد جدید بانک مرکزی امیدواریم شاهد اتفاقات مثبت در بازار ارز باشیم و طی روزهای آینده ثبات در این بخش ایجاد شود.

کد مطلب 5715019

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها