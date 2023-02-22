کارمند متخلف بانک در علی آبادکتول ۴ میلیارد کلاهبرداری کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین نوروزی شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: در پی گزارشات واصله از یکی از بانک‌های دولتی در علی آبادکتول مبنی بر برداشت وجه غیرقانونی توسط یکی از کارمندان، بلافاصله موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی علی آبادکتول افزود: مأموران آگاهی تحقیقات خود را آغاز و مطلع شدند که کارمند بانک مذکور از حساب پنج نفر از مشتریان با ترفند خاصی مبلغ زیادی وجه نقد برداشت و به حساب شخصی خود و اقوامشان واریز کرده است.

وی بیان کرد: مأموران پلیس آگاهی با هماهنگی مرجع قضائی و حراست بانک، متهم را شناسایی و دستگیر کردند.

نوروزی با بیان اینکه متهم برای ادامه تحقیقات به مقر انتظامی منتقل شد، عنوان کرد: وی در تحقیقات فنی و تخصصی و مواجه شدن با ادله و مستندات پلیس به چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال برداشت غیرمجاز از حساب پنج نفر از شهروندان در بانک اقرار و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد.