بستری بیماران کرونایی در خوزستان ۲ برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان بختیاری نیا بعد از ظهر امروز چهارشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای از افزایش آمار ابتلاء به کرونا در خوزستان خبر داد و بیان کرد: از ۲۶ بهمن سال‌جاری تاکنون آمار بیماران از ۱۷۸ نفر به ۳۵۸ نفر رسیده و میزان بستری بیماران نیز ۲ برابر شده است.

وی با اشاره به اینکه در هفته اخیر آمار مبتلایان به کرونا نسبت به موارد ابتلاء به آنفولانزا در خوزستان افزایش داشته است، هشدار داد: با توجه به کاهش ایمنی جمعی و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی زمینه برای چرخش مجدد ویروس کرونا و همه‌گیری این بیماری در استان و کشور فراهم شده است.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان تاکید کرد: همه افراد بالای ۱۸ سال به ویژه بیماران دارای بیماری زمینه‌ای و گروه‌های سنی بالای ۶۰ سال و کسانی که ۶ ماه از دوز قبل واکسن آن‌ها گذشته است هر چه زودتر برای دریافت واکسن یادآور و تکمیل واکسیناسیون به مراکز درمانی مراجعه کنند.