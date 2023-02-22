جعفر برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اتمام آواربرداری بیش از ۵۰۰ واحد تخریب شده در زلزله اخیر خوی، افزود: مصالح ساختمانی از جمله سیمان و میلگرد مورد نیاز جهت شروع عملیات پی کنی و بتن ریزی از محل اعتبارات داخلی بنیاد مسکن تأمین و به ۳۱۲ واحد مسکونی روستایی آواربرداری شده توزیع شده است.

وی ادامه داد: ابلاغ دستورکارهای واحدهای تعمیری در مناطق زلزله زده شهرستان خوی به سرعت ادامه دارد و این دستور کارها تاکنون به ۷۹۰۰ واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی زلزله زده شهرستان خوی برای تعمیر و سکونت شهروندان ابلاغ شده است.

برزگر اضافه کرد: عملیات آواربرداری واحدهای احداثی نیز در ۹ محور با استقرار ۱۴۰ دستگاه ماشین آلات سنگین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان و قزوین و سایر دستگاه‌های خدمات رسان استان با سرعت ادامه دارد و تاکنون آواربرداری ۶۳۲ واحد مسکونی در روستاها به اتمام رسیده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی اضافه کرد: لیست واحدهای احداثی جهت صدور پروانه ساختمانی به مراجع صدور پروانه از جمله دهیاری‌ها و شهرداری ارسال شده است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن فرآیند صدور پروانه‌های ساختمانی در محل روستاها و شهرها صورت گیرد.

وی یادآور شد: برای اینکه واحدها تکمیل شود علاوه بر تسهیلات، نیاز به کمک‌های مردم به هموطنان زلزله زده هستیم، هموطنان می‌توانند جهت کاهش آورده مردم عزیز زلزله زده شهرستان خوی برای تکمیل واحدهای مسکونی، کمک‌های خود را به حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) نزد تمام شعب بانک ملی واریز کنند.

بر اساس مصوبه هیئت دولت به منظور جبران خسارات ناشی از زلزله در کمترین زمان به تصویب رسید و براساس این مصوبه برای مناطق شهری ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی با نرخ سود ۵ درصد و مناطق روستایی ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی با نرخ سود ۴ درصد تعیین شده است.

همچنین ۶۰ میلیون تومان کمک بلاعوض در مناطق شهری و روستایی به واحدهای احداثی پرداخت می‌شود.

زلزله‌ای به بزرگی ۵.۹ ریشتری ساعت ۲۱ و ۴۴ دقیقه شنبه هشتم بهمن شهرستان خوی را لرزاند، روند رسیدگی به ساکنان مناطق آسیب دیده از زلزله به صورت جدی بعد از گذشت بیش از سه هفته همچنان ادامه دارد.

براساس اعلام مسئولان، در زلزله اخیر شهرستان خوی، ۲ هزار و ۱۲۰ واحد مسکونی بطور کامل تخریب و ۱۱ هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی دچار خسارت از ۲۰ تا ۸۰ درصد شد همچنین ۸۴ مدرسه نیز آسیب دید که از این تعداد ۲۴ مدرسه باید تخریب و بازسازی شود.