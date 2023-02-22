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۳ اسفند ۱۴۰۱، ۲۱:۰۶

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان مطرح کرد؛

نقش پر رنگ «خاندان آل بویه» در تبلیغ و ترویج فرهنگ شیعی

نقش پر رنگ «خاندان آل بویه» در تبلیغ و ترویج فرهنگ شیعی

رشت- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با اشاره به نقش پررنگ «خاندان آل بویه» در تبلیغ و ترویج فرهنگ شیعی گفت: در زمان حکومت آل بویه دانشمندان بسیاری در علوم مختلف بروز و ظهور کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ثقتی عصر چهارشنبه در همایش ملی «آل بویه» در تالار حکمت دانشگاه گیلان به اهمیت خاندان آل بویه در تاریخ اسلام اشاره کرد و گفت: نقش این خاندان در تبلیغ و ترویج فرهنگ شیعی، بازشناسی اثرگذاری آنها در تاریخ این سرزمین بی بدیل است.

وی با اشاره به اینکه آل بویه برای تعالی فرهنگی جامعه و زمینه سازی در راستای رشد و توسعه فرهنگ اهتمام جدی داشتند، افزود: در زمان حکومت آل بویه دانشمندان بسیاری در علوم مختلف بروز و ظهور کردند.

ثقتی با تاکید بر اینکه در دوران «خاندان آل بویه» تألیف کتاب و توسعه کتابخانه افزایش پیدا کرد، ادامه داد: نقش این خاندان در رشد و ارتقای فرهنگ در تاریخ اسلام و جهان بسیار پر رنگ بوده است.

وی به فراخوان همایش «نقش آل بویه در فرهنگ و تاریخ ایران و جهان اسلام» برای دریافت تازه‌ترین مقالات و پژوهش‌های محققان و تاریخ پژوهان از ماه‌ها قبل اشاره کرد و گفت: حدود ۵۰ مقاله از سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شده که از این تعداد، در داوری و بازبینی نهایی ۲۸ مقاله امروز ارائه شدند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان تصریح کرد: این همایش علاوه بر دانشگاه گیلان، در مجتمع فرهنگی هنری مهیار دیلمی سیاهکل و سیزدهم اسفند ماه نیز در تالار لوزان املش برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه در تلاش هستیم با برگزاری این همایش، گامی استوار برای در اختیار گذاشتن آخرین پژوهش‌ها برای تسهیل زمینه تحقیق تاریخ پژوهان قرار دهیم، افزود: مقالات ارائه شده دارای سطح کیفی بالایی است که پس از چاپ کتاب مجموعه مقالات همایش آل بویه، منابع جدیدی پیش روی محققان می‌گذارد.

کد مطلب 5715805

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