حل بحران تصفیه خانه شهر البرز نیازمند مشارکت تمامی دستگاه‌ است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شعبانی در نشست بررسی مشکلات تصفیه خانه شهر صنعتی البرز که در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد، گفت: وضعیت نامساعد این تصفیه خانه طولانی مدت شده و از این حیث سلامت عمومی جامعه را تهدید می‌کند و سالیان متمادی جلسات متعددی در این خصوص برگزار شده، اما دستاوردی حاصل نشده و امروز به یک بحران برای استان تبدیل شده است.

وی افزود: چاره اندیشی و حل مشکلات ایجاد شده از سوی این تصفیه خانه مستلزم مشارکت و همکاری تمامی دستگاه‌ها و نهادهای ذی ربط و تصمیمات کلان استانی است و قطعاً دستگاه قضائی استان که در این راستا پیش قدم شده است، در راستای پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه از همه توان و ظرفیت‌های قانونی خود استفاده خواهد کرد.

مقام ارشد قضائی استان در ادامه بیان داشت: در حال حاضر وضعیت فعالیت تصفیه خانه شهر صنعتی البرز به هیچ عنوان مطلوب و قابل قبول نیست و امکان وقوع خطرات جبران ناپذیر نیز وجود دارد و این موضوع باید بسیار مهم تلقی شود و باید به سرعت راهکاری عملیاتی اجرایی شود.

شعبانی، رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: چند پیشنهاد و راهکار برای برون رفت از وضعیت فعلی تصفیه خانه از سوی دستگاه‌های مربوطه ارائه شده و می‌بایست تمامی این موارد به صورت تخصصی و کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در نهایت راهکار مناسب که تهدیدی دیگر برای استان و محیط زیست ایجاد نکند، عملیاتی شود.ش