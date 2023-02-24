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۵ اسفند ۱۴۰۱، ۱۴:۰۳

یک بار دیگر برای نتفلیکس؛

گی‌یرمو دل تورو باز هم انیمیشن می‌سازد/ اقتباس از ایشی‌گورو

گی‌یرمو دل تورو باز هم انیمیشن می‌سازد/ اقتباس از ایشی‌گورو

فیلمساز مکزیکی قصد ندارد از دنیای انیمیشن فاصله بگیرد و این بار رمانی از ایشیگورو نویسنده برنده نوبل را مد نظر قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، گی‌یرمو دل تورو پس از اقتباسی انیمیشنی که از پینوکیو انجام داده حالا می‌خواهد یک استاپ موشن دیگر برای نتفلیکس بسازد.

انیمیشن بعدی دل‌تورو با اقتباس از «غول مدفون» نوشته کازئو ایشی‌گورو ساخته می‌شود که رمانی فانتزی درباره یک زوج مسن بریتانیایی در دوره‌ای خیالی است که کسی نمی‌تواند خاطرات را برای مدتی طولانی حفظ کند.

دل‌تورو علاوه بر کارگردانی و تهیه کنندگی این انیمیشن فیلمنامه آن را با دنیس کلی می‌نویسد و دوباره با همکاری «استودیو ماشین» که «پینوکیو» را ساخته بود، آن را می‌سازد.

وی در بیانیه‌ای مسئولیت ساخت اثری از ایشی‌گورو را مسئولیتی عظیم برای خود خواند.

«پینوکیوی گی‌یرمو دل‌تورو» تاکنون جوایز متعددی برده که جایزه بفتا برای بهترین انیمیشن از جمله آنهاست و از مدعیان کسب اسکار هم هست.

کد مطلب 5717790

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