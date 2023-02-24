دومین جشنواره سرود ویژه کانون های مساجد بندرعباس پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اسلام خواجه یی صبح جمعه در آیین اختتامیه دومین جشنواره سرود ویژه کانون های فرهنگی هنری مساجد شهرستان بندرعباس، گفت: ۱۲ گروه آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند که ۱۰ اثر به بخش رقابتی راه یافت.

وی افزود: مرحله استانی جشنواره سرود ویژه کانون های فرهنگی هنری مساجد ۱۸ اسفند ماه جاری به میزبانی کانون فرهنگی هنری منتظران ظهور شهرک توحید بندرعباس برگزار خواهد شد.

فریده عامری، عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس که به همراه عیسی عباسی، حجت الاسلام حیدری و یعقوب دبیری نژاد از اعضای شورای شهر در این آیین شرکت کرده بودند بر روی جایگاه حاضر شد و قول داد که شورا با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی بلیط رایگان سینما و بازدید از باغ پرندگان به اعضای گروه های سرود شرکت کننده در جشنواره اهدا شود.

رسول جهانداری، رییس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس از دیگر مهمانان این آیین بود.

هیات داوران جشنواره متشکل از صادق ابراهیمی و محمدعلی قویدل، محمدحسین چرزه از کانون فرهنگی هنری انصارالحجه بخش شمیل در بخش تک خوان، محمدامین خوشبخت از کانون فرهنگی هنری شهید اسحاق پایان به عنوان مربی و مجید عباسی به عنوان آهنگساز برتر معرفی کرد.

گروه سرود کانون های فرهنگی هنری انصارالحجه (ع) بخش شمیل اول، کانون منتظران ظهور شهرک توحید دوم و کانون فرهنگی هنری امام زین العابدین (ع) سوم شد.

گروه های اول تا سوم این مرحله به جشنواره سرود ویژه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان هرمزگان که ۱۸ اسفند در بندرعباس برگزار خواهد شد، راه یافتند.