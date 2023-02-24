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۵ اسفند ۱۴۰۱، ۱۳:۴۹

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

دستگیری ۴۶ متهم تحت تعقیب در خرم‌آباد

دستگیری ۴۶ متهم تحت تعقیب در خرم‌آباد

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی خرم‌آباد از دستگیری ۴۶ متهم تحت تعقیب در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی امروز جمعه در گفت و گو با رسانه‌ها، اظهار داشت: دستگیری متهمان تحت تعقیب قضائی و انتظامی با به کارگیری تمام توان و امکانات در راستای امنیت و آرامش شهروندان، توسط پلیس در این شهرستان به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی، افزود: در اجرای این طرح مأموران کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی این شهرستان با همکاری یگان امداد، موفق شدند ۴۶ نفر متهم که از سوی دستگاه قضائی تحت تعقیب بودند دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذیصلاح شدند.

فرمانده انتظامی خرم آباد، تصریح کرد: هدف پلیس ایجاد رضایتمندی شهروندان است و تمام سعی و تلاشمان بر این باشد که با برخورد با متخلفان، آرامش را به مردم هدیه کنیم.

کد مطلب 5717818

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    نظرات

    • IR ۱۹:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۵
      11 3
      پاسخ
      خدا حافظ ونگهدار نیروهای زحمت کش واز جان گذشته انتظامی باشد آمین یا ربالعالمین
    • احسنت خدا قوت IR ۲۰:۰۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۵
      11 5
      پاسخ
      خدا قوت عزیزان
    • IR ۲۲:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۵
      10 2
      پاسخ
      مثل اینکه فشار رادان جواب داد
    • ربابه روشندل IR ۲۲:۳۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۵
      9 2
      پاسخ
      راه زنان را لطفا بگیرید ممنونیم از شما فرمانده نیروی انتظامی
    • محمد IR ۲۳:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۵
      10 3
      پاسخ
      سلام. لطفاً با فروشنده های مواد مخدر برخورد کنید. الآن بعضی مناطق سال‌ها خرده فروشی دارند و هزاران نفر رو بدبخت می‌کنند
    • مری IR ۲۳:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۵
      7 3
      پاسخ
      خسته نباشید
    • علی IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      12 2
      پاسخ
      با سلام تور به خدا قسمتون میدم با اینا مدارا نکنید بهشو عفو ندید یکی با خون دل یه ماشین یا هرچیز دیگه میگیره در این شرایط بد اقتصادی یکی بیاد ببرش خیلی ظلمه به داد مردم برسید تشکر از مامورین انتظامی از قوه قضایه میخوایم مدارا نکنن
    • IR ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      8 2
      پاسخ
      درود بر پلیس مقتدر
    • امیررضا IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      2 3
      پاسخ
      اگه ازاد نشدن خوبه چه فایده میگیریدبعدازادمیشن دزد خونه گرفتیم تحویل دادیم بعدازادش میکنیدکه چی بره دزدی
    • میر IR ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      3 1
      پاسخ
      باسلام خسته نباشید دلاوران 🌹🌹🌹
    • IR ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      4 3
      پاسخ
      خدا قوت به خاطر خدا این زور گیران را جمع آوری کنید که مردم آسایش داشته باشند خدا نگهدارتان
    • 🐓🐓🐓🐓🐓 IR ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      0 3
      پاسخ
      خبرگزاری محترم مهر استان لرستان لرستان یکی از بزرگترین کشت خشخاش دنیا انجام می دهد شهرستان چگنی تمام روستاهای شهرستان چم پلک بیش از ۲۰۰هزار هکتار کشت خشخاش انجام داد ه اند چرا خبرنگاران خبر گزاری مهر به این منطقه ها از لرستان نمی رود گزارش بگیرد از این فاجعه. کشت خشخاش انجام شده. این دو ساله پشت
    • 🐓🐓🐓🐓🐓 IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      1 1
      پاسخ
      اعدام شوند تمام دزد ها و خفت گیر ها. تمام. اگه آزاد. بشوند. دو باره. تکرار. خواهند کرد. اصلاح. نمی شوند. هرگز. جمعیت دزد ان هر روز بیشتر می شوند. این پیام خوبی نیست. برای جامعه ایران و لرستان.
    • حسن IR ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      اینا ک اگه دزدها را بگیرن خوبه
    • حسن IR ۱۶:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      0 1
      پاسخ
      اینا ک اگه دزدها را بگیرن خوبه
    • همتا IR ۱۸:۲۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      1 0
      پاسخ
      سلام توذوخدا فکری به حال سیگار فروشایی که به اسم سیگار فروشن ولی هزاران تخلف میکنن بکنین مردمو بدبخت کردن
    • محمود IR ۱۹:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      1 0
      پاسخ
      ممنون از زحمات عزیزان که جون خودشون رو به خطر می‌اندازند تا ماها در آرامش باشیم ، بد نیست یکی هم بیاد عارضه یابی کنه چرا خرم آباد اینقدر خلافکار داره، بد نیست یکی آمار مشاغل جدید رو تو این شهر پر از استعداد در بیاره ، امروز این چند نفر رو گرفتی مابقی رو چکار می‌کنی ، چرا جوان این راه رو انتخاب میکن
    • محمد IR ۲۰:۳۰ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      1 0
      پاسخ
      احسنت درود بر شرفتون
      • سجاد عالی خانی سکوند IR ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
        0 1
        خدا قوت به تمام نیروها و سربازان نیروی انتظامی و فرمانده محترم شهرستان خرم آباد سرهنگ نبی اله قاسمی پسر عموی عزیزمان از طایفه بزرگ سکوند دستت درد نکنه امنیت برقرار کن 🌹🌹🌹
    • IR ۲۲:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      خدا قوت تو رو خدا یه فکری به حال محله قاضی آباد وکوی فلسطین کنید همیشه دزدی میشه یا کیف قاپی هیچکس نمیتونه یه ساعت خونه رو خالی بذاره
    • AE ۲۲:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      2 0
      پاسخ
      همش الکی من پولمو بردن تو خرم آباد حتی شناسایم شدن ولی حق به دزدا دادن
    • AE ۲۲:۵۰ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      2 1
      پاسخ
      همش الکی من پولمو بردن تو خرم آباد حتی شناسایم شدن ولی حق به دزدا دادن
    • کد خدا IR ۰۲:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
      1 0
      پاسخ
      کاش به‌جای این همه همت فکری به حال اقتصاد ومعیشت مردم میکردن تا کمتر خلاف وخلافکاری را شاهد باشیم با این وضعیت باید منتظر خلافهای متعدد بود
    • داوود IR ۰۴:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
      1 0
      پاسخ
      شک نکنید خیلی بیش از اونی که فکرمیکنی آزادمیشن. ازالان ساعت بزن
    • علی رضا IR ۰۸:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      با سلام و خسته نباشید خدمت شما وکلای امنیت و آرامش جامعه
    • IR ۲۰:۱۰ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
      1 0
      پاسخ
      دست نیروی انتظامی درد نکنه.اما ای کاش فردا با ضامن و سند دادگاه ولشون نکنه.

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