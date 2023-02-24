به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی امروز جمعه در گفت و گو با رسانهها، اظهار داشت: دستگیری متهمان تحت تعقیب قضائی و انتظامی با به کارگیری تمام توان و امکانات در راستای امنیت و آرامش شهروندان، توسط پلیس در این شهرستان به مرحله اجرا گذاشته شد.
وی، افزود: در اجرای این طرح مأموران کلانتریها و پاسگاههای انتظامی این شهرستان با همکاری یگان امداد، موفق شدند ۴۶ نفر متهم که از سوی دستگاه قضائی تحت تعقیب بودند دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذیصلاح شدند.
فرمانده انتظامی خرم آباد، تصریح کرد: هدف پلیس ایجاد رضایتمندی شهروندان است و تمام سعی و تلاشمان بر این باشد که با برخورد با متخلفان، آرامش را به مردم هدیه کنیم.
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