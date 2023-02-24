تخصیص اعتبار کمربندی «قلعه نو» از اتفاقات ویژه سفر رئیس جمهور است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر شربیانی در جلسه شورای اسلامی شهرستان ری ضمن تبریک اعیاد شعبانیه با اشاره به سفر اخیر ریاست جمهور به این شهرستان گفت: سفر ریاست جمهوری به شهرستان ری آثار مثبتی داشته و ما امیدواریم که با عملیاتی شدن مصوبات سفر در سال ۱۴۰۲ اقدامات درخور شأن شهرستان داشته باشیم.

وی با اشاره به برخی مصوبات سفر ریاست جمهوری اظهار داشت: تخصیص اعتبار برای کمربندی قلعه نو در سفر ریاست جمهوری یکی از اتفاقات ویژه بود چرا که یکی از گره‌های مهم ترافیکی در محور ورامین در شهر قلعه نو است، که انشاالله در سال جدید شاهد عملیاتی شدن آن باشیم.

شربیانی بیان کرد: امروز وحدت و همدلی خوبی در شهرستان برقرار است و هدف همه هم افزایی نیروها و توانها برای خدمت به مردم است و با یکی شدن نیروها شاهد افزایش کیفیت خدمات و کارها خواهیم بود.

رئیس شورای اسلامی شهرستان ری با اشاره به نشست هم اندیشی روسای شوراهای اسلامی تابعه این شهرستان افزود: نشست ارائه گزارش عملکرد شوراها با حضور مسئولان شهرستان را داشتیم که جلسه بسیار خوبی بود اما این نوع جلسات نباید صرفاً به یک دورهمی تبدیل شود و کارگروه‌ها و همکاران بنده در هیات رئیسه شورای اسلامی شهرستان اطلاع دارند که تصمیمات گرفته شده در این نشست‌ها در اولویت کاری سال آینده شورا قرار دارد.

شربیانی ادامه داد: مجمع بانوان شورایی شهرستان ری را در جمع بانوان شوراهای اسلامی پیشنهاد دادیم و قرار شد این مجمع شکل گیرد و هدف گذاری آن جذب نیروهای کارآمد بانوان در حوزه‌های مختلف شهرستان خواهد بود.

عضو شورای شهر تهران با تاکید بر توجه ویژه به درآمد پایدار افزود: نکته مهمی که در فصل بودجه نویسی باید اعضای محترم شوراهای اسلامی شهرها و روستاها به آن توجه گنند، بحث ایجاد درآمد پایدار است و ما باید به درآمدهای پایدار در بودجه توجه ویژه ای داشته باشیم و در حوزه‌های مختلف برای این امر باید انگیزه ایجاد کنیم.