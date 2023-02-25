گام بلند بانوان بسکتبالیست کردستانی برای رسیدن به فینال لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال بانوان ایران جمعه شب با دیدار تیم‌های تیروژ حیات کردستان و پالایش نفت آبادان در ورزشگاه آزادی سنندج دنبال شد.

نماینده کردستان در این دیدار با برتری محسوس نسبت به حریف آبادانی موفق شد اولین برد خود را در این مرحله کسب نموده و گام نخست را محکم بردارد.

تیروژ حیات کردستان با نتیجه ۶۶ بر ۳۹ حریف آبادانی را شکست داد و با یک بُرد دیگر به دیدار فینال راه پیدا می‌کند.

بانوان بسکتبالیست تیم تیروژ حیات کردستان در دومین دیدار از مرحله نیمه نهایی روز سه شنبه ۹ اسفند در سالن تختی شهر آبادان یک بار دیگر مقابل تیم پالایش نفت آبادان صف آرایی خواهند کرد و در صورت کسب پیروزی به دیدار فینال لیگ برتر بسکتبال بانوان کشور راه پیدا می‌کنند و در صورت باخت باید بازی سوم برابر این تیم را در سنندج برگزار کنند.

هرکدام از این دو تیم در صورت کسب دو بُرد از سه بازی به مسابقه فینال مقابل برنده دیدار تیم‌های گروه بهمن تهران و شهرداری گرگان راه پیدا می‌کند.