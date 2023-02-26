انجام ۲۶۰۰۰ دیدار با جانبازان و ایثارگران کرمانشاهی

خسرو شهیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با ولادت حضرت عباس (ع) و روز جانباز روز گذشته به همراه نماینده ولی فقیه در استان و استاندار کرمانشاه دیداری با تعدادی از خانواده‌های جانبازان و ایثارگران انجام گرفت.

وی افزود: با توجه به برنامه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران برای دیدار و سرکشی از جانبازان طی سال جاری ۲۶ هزار بازدید با خانواده جانبازان صورت گرفته است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کرمانشاه تصریح کرد: استان کرمانشاه بیش از ۱۰ هزار شهید و ۲۲ هزار و ۴۴۰ جانباز تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است.

شهیدی بیان کرد: از مجموع تعداد جانبازان کرمانشاهی ۴۴ جانباز نخاعی و ۳۲۶ جانباز ۷۰ درصد هستند.