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۷ اسفند ۱۴۰۱، ۸:۳۱

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کرمانشاه خبر داد؛

انجام ۲۶۰۰۰ دیدار با جانبازان و ایثارگران کرمانشاهی

انجام ۲۶۰۰۰ دیدار با جانبازان و ایثارگران کرمانشاهی

کرمانشاه- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کرمانشاه از انجام ۲۶۰۰۰ دیدار با جانبازان و ایثارگران کرمانشاهی از ابتدای سال جاری خبر داد.

خسرو شهیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با ولادت حضرت عباس (ع) و روز جانباز روز گذشته به همراه نماینده ولی فقیه در استان و استاندار کرمانشاه دیداری با تعدادی از خانواده‌های جانبازان و ایثارگران انجام گرفت.

وی افزود: با توجه به برنامه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران برای دیدار و سرکشی از جانبازان طی سال جاری ۲۶ هزار بازدید با خانواده جانبازان صورت گرفته است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کرمانشاه تصریح کرد: استان کرمانشاه بیش از ۱۰ هزار شهید و ۲۲ هزار و ۴۴۰ جانباز تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است.

شهیدی بیان کرد: از مجموع تعداد جانبازان کرمانشاهی ۴۴ جانباز نخاعی و ۳۲۶ جانباز ۷۰ درصد هستند.

کد مطلب 5719192

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    نظرات

    • ایرانی IR ۱۸:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۱
      0 0
      پاسخ
      کرمانشاه سینه ستبر ایران است. (امام خامنه ای روحی فدا)

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