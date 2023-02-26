به گزارش خبرنگار مهر، «اشرف صبحی» وزیر ورزش مصر در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: در سال‌های اخیر هیچ دستاورد قدرتمندی برای تیم ملی مصر به دست نیامده است و تنها ۳ بار به جام جهانی رسیده‌ایم و این برای فوتبال مصر مناسب نیست.

وی ادامه داد: باشگاه‌های مصر در دوره اخیر دستاوردهای بزرگ‌تری نسبت به تیم‌های ملی داشته‌اند و نسل تیم قدیمی که موفق به کسب ۳ قهرمانی آفریقا شده بود به پایان رسیده است و باید دستاوردهای جدیدی کسب شود.

وزیر ورزش تصریح کرد: آغاز روند توسعه فوتبال مصر در دوران کی روش سرمربی پرتغالی بود و کناره گیری او از سرمربیگری تیم ملی تصمیم اشتباهی بود. من به او پیشنهاد دادم که با تیم اصلی ادامه دهد. اما ما با مربی بزرگی مثل ویتوریا قرارداد بستیم و او بازی خوبی را مقابل بلژیک انجام داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش پس از جدایی از تیم ملی کلمبیا سرمربی تیم مصر شد اما نتوانست این تیم را به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر برساند. کی روش سپس برای جام جهانی به عنوان سرمربی ایران انتخاب شد اما بعد از حذف در این رقابتها با تیم ملی قطر قرارداد بست.