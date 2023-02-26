تقویت مراکز مشاوره و کاهش مشکلات روانشناختی دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، هاشم داداش پور در آیین کلنگ زنی احداث ساختمان مرکز مشاوره و بهداشت و درمان دانشگاه بوعلی سینای همدان با بیان مطلب فوق اظهار داشت: انتقال از مدرسه به دانشگاه و به تعبیری عبور از تحصیل اجباری به تحصیل غیراجباری گاهی اوقات دانشجویان را با مشکلات عدیده ای مواجه می‌سازد و خودمختاری، زندگی مستقل و هویت فردی از علائم این انتقال و گذر می باشد که چنانچه راهنمایی و مشاوره مناسبی صورت نگیرد، ممکن است مشکلات غیرقابل جبرانی را رقم بزند.

داداش پور بازدید از مراکز مشاوره دانشگاه های کشور را جز اولویت های خود در جریان بازدید از دانشگاه های کشور برشمرد و خاطرنشان ساخت: بخش قابل توجهی از حمایت های مادی و معنوی سازمان را به مراکز مشاوره اختصاص داده ایم و امیدواریم با فراهم آمدن زمینه جذب نیروی انسانی متخصص و مجرب، مراکز مشاوره دانشگاه ها بتوانند به رسالت خود بیش از پیش بپردازند.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: اگر مراکز مشاوره بتوانند به وظایف خود به نیکی عمل کنند و فرصت و بستر مشاوره را بیش از گذشته فراهم سازند، دانشجویان سنواتی، مشروطی و پرونده کمیسیون‌های موارد خاص به همان میزان کاهش خواهد یافت.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد مرکز مشاوره دانشگاه بوعلی سینای همدان بسرعت کار ساخت را آغاز کرده و بزودی شاهد بهره برداری از این مرکز باشیم.