به گزارش خبرنگار مهر، مسعود فیروزی صبح یکشنبه در دومین کارگاه آموزشی و بازآموزی «طرح استقرار نظام جامع سلامت روانشناختی اجتماع‌نگر دوران پیش‌سالمندی و سالمندی» اظهار کرد: جدی‌ترین خطری که سالمندان را تهدید می‌کند در انزوا قرار گرفتن و طرد شدن از سوی اطرافیان است. در این حالت شخص امکان ارتباط صمیمی و نزدیک با دیگران را از دست می‌دهد. تنهایی باعث می‌شود که فرد سالمند به تدریج دچار مشکلات روانی شود لذا درک احساسات و انتظارات سالمندان از اطرافیان و تصحیح ارتباط اعضای خانواده با آنها در فرآیند بهداشت روانی سالمندان نقش بسزایی دارد.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی ضمن تاکید بر اینکه مناسب‌سازی و رفع موانع محیط از عمده نیازهای سالمندان است، گفت: عوامل محیطی و خارجی که باعث بروز حادثه، لغزیدن، سرخوردن و به زمین افتادن سالمندان می‌شوند بسیار مهم هستند. شکستگی استخوان یکی از عمده ترین دلایل معلولیت در دوران سالمندی است؛ با مسن شدن افراد، شکستگی لگن به طور فزاینده‌ای شایع می‌شود. در بیش از ۵۰ درصد موارد یک عامل خارجی در ایجاد این حوادث دخالت دارند. لذا ضروری است که عوامل خطری که قابلیت اصلاح دارند شناسایی و در راستای برطرف کردن آن اقدام شود تا ایمنی محل سکونت افراد با ایجاد تغییرات لازم به طور مطلوب تأمین شود.

وی با بیان اینکه در چند سال آینده با درصد بالایی از جمعیت سالمند روبرو خواهیم بود، گفت: پیش رفتن کشور به سوی جمعیت کهنسال را به روشنی می‌توان مشاهده کرد، بنابراین برنامه‌ریزی جهت رفع مشکلات پیش بینی شده و نشده و تأمین نیازهای این گروه جمعیتی باید در رأس کارهای مطالعاتی و برنامه‌ریزی‌های مهم کشور قرار بگیرد. در صورت عدم برنامه‌ریزی موضوع سالمندی به یک چالش بزرگ تبدیل خواهد شد. بدیهی است اگر سالمندان آموزش ببینند که خودشان مراقب خودشان باشند قدمی مهم در حفظ سلامتی آنها برداشته شده است.

فیروزی با بیان اینکه تغییرات دوران سالمندی تأثیرات عمیقی بر زندگی و بهداشت روانی فرد دارد، گفت: اگر شخصیت فرد انعطاف‌پذیر باشد، توانایی سازگاری با این تغییرات بیشتر خواهد بود. در این میان اگر سالمند این تغییرات را در جهت منفی ادراک کند میزان انعطاف پذیری و سازگاری او نیز پایین خواهد آمد.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی در خصوص اهداف طرح پیشگیری از اختلالات شایع دوران سالمندی گفت: در این طرح با تأمین خدمات غربالگری، ارزیابی و سطح بندی وضعیت سلامت روان مخاطبان، ارائه خدمات زودهنگام، مقرون به صرفه، شخص محور و مبتنی بر وضعیت سالمندان انجام می‌گیرد. فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم جهت ارتقای سواد، سلامت روان میانسالان و سالمندان، خانواده‌ها و مراقبان آنها و توسعه آموزشی کارکنان خدمات سلامت روان از طریق ارائه آموزهاش‌های مدون از اهداف این طرح است. در انتها نیز نظارت‌ها، ارزیابی و پیگیری مداوم و مداخلات لازم جهت اطمینان از اثر بخشی اقدامات و بهبود مخاطبان انجام می‌گیرد.