تاکید رئیس کل دادگستری استان البرز بر برخورد با موسسات حقوقی غیرمجاز

به گزارش خبرگزاری مهر رئیس کانون وکلای دادگستری استان البرز با حضور در دادگستری با رئیس کل دادگستری استان دیدار و به بیان دغدغه ها و مشکلات مجموعه خود پرداخت.

حسین فاضلی هریکندی در این دیدار با اشاره به تعامل و همکاری نزدیک وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی با دستگاه قضایی در حوزه پیگشیری از دعاوی و وقوع جرم، گفت: در این بین همکاری وکلا با توجه به حیطه فعالیت آن‌ها، از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است و به عنوان همکار دستگاه قضایی در جلوگیری از طرح دعاوی و استفاده از راهکار داوری و صلح و سازش در اختلافات نقش مهمی دارند.

وی در ادامه با اشاره به دغدغه بیان شده وکلا در حوزه موسسات حقوقی غیرمجاز، آن را یکی از محورهای مورد تاکید دادگستری کل استان نیز برشمرد و تصریح کرد: تعطیلی و مقابله با این موسسات و برخورد با متخلفان، از برنامه های مشترک دادگستری کل استان و کانون وکلا است.



رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی دادگستری کل استان البرز ماموریت داد کارگروهی با عضویت دادستان عمومی و انقلاب کرج، حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان و کانون وکلا تشکیل دهد تا راهکارها و تدابیر لازم برای برخورد با موسسات حقوقی غیرمجاز را اتخاذ کنند.



عالی‌ترین مقام قضایی استان همچنین دستور رفع چندین مشکل مرتبط به وکلا را صادر کرد.



در این نشست رئیس کانون وکلا به بیان دغدغه‌های مجموعه خود پرداخت و موضوعاتی از قبیل فعالیت بیش از ۴۰۰ موسسه حقوقی غیرمجاز، ایجاد زیرساخت‌های مناسب وکلا در مجتمع های قضایی به منظور ارائه معاضدت پرداخت و از حمایت های رییس کل دادگستری استان البرز تقدیر کرد.