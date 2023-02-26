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۷ اسفند ۱۴۰۱، ۱۱:۰۲

عضو شورای شهر تهران مطرح کرد؛

تلاش مضاعف شهرداری برای شناساندن ظرفیت گردشگری تهران

تلاش مضاعف شهرداری برای شناساندن ظرفیت گردشگری تهران

عضو شورای شهر تهران گفت: شهرداری اقداماتی انجام دهد تا ظرفیت های گردشگری شهر تهران در نوروز به مسافران شناسانده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز سروری در یکصد و سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره حریق در ساختمان ۱۵۳ خیابان بهار گفت: من تا پایان اطفا حریق در محل حادثه حضور داشتم و شاهد زحمات فراوان ایثارگران آتش نشان بودم و هم افزایی و تفاهم خوبی بین تمام دستگاه‌های شهرداری در رابطه با مدیریت صحنه وجود داشت. البته، متأسفانه یکی از بهترین آتش نشان‌های ما به شهادت رسید و کام ما را تلخ کرد.

سروری تأکید کرد: باید جلسه ویژه ای برگزار شود تا به فرآیند روان تری در رفع پلمب کردن این ساختمان‌ها برسیم و دادستانی مسیر مشخصی را تعیین کند که اگر کسی مانع شد دادستانی با توجه به اقدامات خوبی که از قوه قضائیه سراغ داریم و از بروکراسی دوری می‌کنند، با تفاهم مقابل مشکل بایستد.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات مهم ما مبادله نامه‌ها و تفاهم نامه‌های شهرداری و شرکت‌ها است، یادآور شد: از شهرداری تقاضا می‌کنیم که جلساتی را در این خصوص برگزار کنند و تا پایان فروردین ماه تفاهم نامه‌ها را نتیجه برسانند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: عید نزدیک است و شهرداری کارهایی که در قاب ایران انجام داد در قاب تهران انجام دهد و نماسازی صورت بگیرد تا مردمی که وارد پایتخت می‌شوند ظرفیت‌های گردشگری تهران را بشناسند.

کد مطلب 5719418
مهشید جعفری معظم

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