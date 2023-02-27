آمریکا همکاری فناورانه با هند را گسترش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، جانت یلن وزیر خزانه داری آمریکا در یک میزگرد با حضور رهبران فناوری هندی و آمریکایی در بنگالورو سخنرانی کرد و از اشتیاق برای عمیق تر شدن روابط فناورانه دو کشور سخن گفت.

او به شیوه عملکرد آمریکا برای تقویت مقاومت زنجیره ذخایر با قدرتمندتر کردن یکپارچه سازی شرکای تجاری از جمله هند نیز اشاره کرد. به گفته یلن در این زمینه پیشرفت هایی حاصل شده و شرکت های بزرگی مانند اپل و گوگل ساخت موبایل در هند را گسترش داده اند.

وزیر خزانه داری آمریکا در ادامه توضیح داد آمریکا مشغول سرمایه گذاری در فناوری های دیجیتالی است که از طریق طرح «مشارکت برای زیرساخت و سرمایه گذاری جهانی» (PGII) به رشد فراگیر در هند منجر می شوند.

در این میان سرمایه گذاری در فناوری کشاورزی برای تولیدات کشاورزی مقاوم به تغییرات آب و هوایی و سیستم های پرداخت برای کارآفرینان کوچک که در PGII مطرح شده اند و همچنین سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر، بهداشت و دیگر زیرساخت های هند نیز انجام خواهد شد.

آمریکا تصمیم دارد تا ۲۰۲۷ میلادی ۲۰۰ میلیارد دلار ازطریق طرح PGII جابه جا کند و درهمین راستا نیز یلن از تعهد کشور به همکاری با هند برای تداوم سرمایه گذاری در آینده خبر داد.

در میزگرد مذکور مدیران ارشد اجرایی مانند ساندیپ پاتل از آی بی ام، ناندان نیلکانی از اینفوسیس و نیروتی رام از اینتل حضور داشتند.