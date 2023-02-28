کشف ۱۰۱ دستگاه تلفن همراه مسروقه در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: پس از اطلاع مأموران پلیس آگاهی مبنی بر اینکه شخصی با یک دستگاه خودرو آریو قصد انتقال تعداد قابل توجهی گوشی تلفن همراه مسروقه به کرمانشاه را دارد، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی خودرو متهم در ورودی شهر شده و پس از هماهنگی با مقام قضائی آن را توقیف و بازرسی‌های لازم را به عمل آوردند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در بازرسی‌های انجام گرفته ۱۰۱ دستگاه گوشی تلفن همراه عمدتاً مسروقه و مفقودی که متعلق به یکی از استان‌های جنوبی بود کشف شد.

جاویدان با بیان اینکه مالکان ۶۶ دستگاه از گوشی‌های مسروقه شناسایی شده‌اند، افزود: وضعیت دیگر گوشی‌های کشف شده نیز در حال بررسی است.

وی در پایان از دستگیری یک مالخر گوشی‌های تلفن همراه مسروقه خبر داد و گفت: این فرد برای صدور حکم لازم تحویل مراجع قضائی شد.