قطعی شدن برگزاری انتخابات هندبال با معرفی دیرهنگام کاندیداها

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ورزش در حالی ۱۰ اسفندماه را به عنوان زمان برگزاری انتخابات فدراسیون هندبال اعلام کرده بود که امروز (سه شنبه ۹ اسفندماه) وضعیت کاندیداهای این انتخابات را نهایی کرد.

بر این اساس علیرضا پاکدل رئیس فعلی فدراسیون هندبال همراه با علیرضا موسویان و مسعود الماسی کاندیداهایی هستند که صلاحیتشان برای مجمع انتخاباتی روز چهارشنبه تایید شده است و می‌توانند در این مجمع حضور داشته باشند. منصور نیک‌پناه دیگر کاندیدای انتخابات هندبال بود که به نفع پاکدل کنار رفته است.

بدین ترتیب، اعلام صلاحیت متقاضیان ریاست فدراسیون هندبال اگرچه دیرهنگام انجام شده است اما به هر حال رای به برگزاری قطعی مجمع انتخاباتی این فدراسیون داده است. این مجمع از ساعت ۱۰ صبح فردا در آکادمی ملی المپیک آغاز می‌شود.

محمد پولادگر معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش ریاست این مجمع را بر عهده دارد.

مجمع انتخاباتی فدراسیون هندبال در شرایطی برگزار می‌شود که هنوز دوره ریاست پاکدل به پایان نرسیده است. دوره قانونی و چهارساله وی ۲۰ اسفندماه تمام می‌شود اما در فاصله ۱۰ روز باقی مانده به این زمان، تکلیف چهار سال آینده فدراسیون مشخص می‌شود.