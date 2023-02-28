برپایی مراسم احیای شب نیمه شعبان در ۸۰ نقطه گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید مهدوی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری ویژه برنامه‌های اعیاد شعبانیه با تبریک و گرامیداشت این ایام، اظهار کرد: شعبان ماه سرور ملکوتی بشر بوده و پیش مقدمه و آماده سازی انسان برای حضور در ماه مبارک رمضان است.

وی با تاکید بر بزرگداشت اعیاد شعبانیه در بخش‌های مختلف، افزود: اعیاد شعبانیه ما را به سمت سیره الهی، عبادی و انسانی ائمه اطهار (ع) سوق می‌دهد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه احیای شب نیمه شعبان مورد تاکید واقع شده است، گفت: میلاد امام زمان (عج) فرصت مغتنمی برای صیقل دادن روح و سامان بخشی فکر و اندیشه افراد است و از این فرصت به دست آمده باید به بهترین شکل بهره گرفت.

حجت الاسلام مهدوی از اجرای برنامه‌ها و جشن‌های مختلف در اعیاد شعبانیه در گیلان خبر داد و اضافه کرد: برپایی ایستگاه صلواتی، جشن‌های خیابانی، جشن‌های خانگی، پخت و نذر نان و غذا و چراغانی و آذین بندی شهر و روستا بخشی از برنامه‌های مردمی اعیاد شعبانیه است.

وی از برپایی مراسم احیای نیمه شعبان در ۸۰ نقطه گیلان خبر داد و افزود: مراسم احیای شب نیمه شعبان با حضور مردم و دلدادگان اهل بیت در حسینه ها و مساجد گیلان برپا می‌شود.

توزیع بسته‌های کمک معیشتی در این ایام

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به نهادینه فرهنگ مواسات و کمک‌های مومنانه در روزهای کرونایی، بیان کرد: ارائه خدمات نذری توسط مؤمنین و تشکل‌های دینی مردمی و همچنین توزیع بسته‌های کمک معیشتی در این ایام بسیار مورد توجه است.

مهدوی با اشاره به خیرات نذر ظهور امام زمان (عج) در نقاط مختلف گیلان، اضافه کرد: نذر نان مهدوی به نیت ظهور حضرت ولی عصر (ع) همانند سال‌های گذشته در گیلان برگزار می‌شود.

وی با تاکید بر برگزاری باشکوه و همراه با شعور جشن میلاد امام زمان (عج)، افزود: جشن میلاد امام زمان (عج) در نقاط مختلف گیلان در شأن این امام حاضر و ناظر و بزرگوار برگزار شود و از هر گونه آلودگی به ابزار و رفتار مبتذل و توهین آمیز اجتناب شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه برپایی جشن‌های سرور میلاد امام عصر (عج) همراه با شعور معنوی باشد، گفت: موقعیت معنوی جشن‌های نیمه شعبان به سمت تعاون و خیرخواهی سوق داده شود.

نذر خدمت در بین اقشار مختلف در این ایام تبدیل به مطالبه عمومی شود

مهدوی با اشاره به خیرخواهی و نوع دوستی گیلانی‌ها، بیان کرد: نذر خدمت در بین اقشار و اصناف مختلف در این ایام به مطالبه عمومی تبدیل شود.

وی ادامه داد: در تشکل‌های دینی و مردمی تکاپو برای برگزاری جشن‌های مذهبی بویژه اعیاد شعبانیه بسیار بالا است و از این فرصت باید بهترین بهره را گرفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با تاکید بر ایجاد فضاسازی محیطی جهت استقبال ویژه از اعیاد شعبانیه و میلاد امام زمان (عج) در شهرها و روستاهای این استان، اضافه کرد: مدیران شهری، دستگاه‌های اجرایی و بویژه متولیان فرهنگی در آذین بندی و چراغانی کردن محیط استحفاظی خود همت کنند.

مهدوی از برپایی جشن ویژه میلاد امام زمان (عج) در میدان شهدای ذهاب رشت خبر داد و بیان کرد: اصناف و بازاریان و مردم به صورت خودجوش با برپایی غرفه‌های مختلف در روز میلاد امام زمان (عج) از مردم و شهروندان پذیرایی می‌کنند.

برپایی جشن خانوادگی تحت عنوان «این خانه منتظر مهدی فاطمه است»

وی ادامه داد: برپایی جشن خانوادگی تحت عنوان «این خانه منتظر مهدی فاطمه است» در مهدیه امام عصر رشت از دیگر برنامه‌های نیمه شعبان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با تقدیر از مشارکت مردم و خیرین در برپایی مراسم و برنامه‌های مذهبی، بیان کرد: حمایت خیرین و مردم نوع دوست گیلان از ایستگاه‌های صلواتی و هیئت‌های مذهبی در رونق بخشی این برنامه‌ها کمک می‌کند.