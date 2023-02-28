استخر ذخیره آب کشاورزی در روستای «علی هدیه بالا» سربیشه احداث شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی؛ هدف شأن خدمت است اما زمان و مکان مشخصی ندارند. گاهی دل به زندگی آوار شده نیازمندی می‌سپارند تا با ترمیم و نوسازی منزل، غبار غم از چهار دیواری خلوتش بزدایند، گاهی به سوی حادثه رانندگی در مسیر جاده‌ها می‌شتابند تا با استفاده از آموخته‌ها و مهارت‌هایشان دردمندی را مرهم باشند.

گاهی هم زلزله زدگان را یاری گر می‌شوند و گاه در سردترین و یا گرم‌ترین روزها، به دنبال گمشده‌ای در دل کویر می‌روند.

این بار صحبت از خدمتی دیگر است. گامی ارزنده که در روستای «علی هدیه بالا» از توابع سربیشه، اقتصاد کشاورزی را زنده کرده و امید را به روستاییان هدیه داده است.

ساخت استخر ذخیره آب توسط خیرین هلال احمر در این روستا نه تنها از هدر رفت آب جلوگیری کرده بلکه با هدایت آب در مسیر و بستری سیمانی، بر بازدهی شیره قنات افزوده شده است. حالا ۵۵ خانوار روستا به همت خیرین انسان دوست هلال احمر، روزهای دیگری را به نظاره نشسته و به شوقی دیگر بهارشان را جشن می‌گیرند.

غلامرضا ثانی شیرگ، رئیس جمعیت هلال احمر سربیشه با اشاره به ساخت استخر ذخیره آب در روستای علی هدیه بالا، بیان کرد: این طرح با همکاری مردم و به همت خیرین هلال احمر اجرا شده است.

وی با بیان اینکه قبل از اجرای طرح، حجم زیادی از آب استخر به دلیل سیمانی نبودن، از دسترس کشاورز خارج می‌شد، گفت: در راستای اجرای این طرح، ۴۴۱ بلوک سیمانی، ۷۰ کیسه سیمان، دو کامیون شن شسته و ۱۴۴ کیسه آهک هزینه شده است.

ثانی شیرگ، جمعیت برخوردار از این طرح را ۵۵ خانوار اعلام کرد و افزود: این پروژه با نظارت جهاد کشاورزی و اعتبار تأمین شده از سوی خیرین اجرایی شده است.