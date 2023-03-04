به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین اللهی ظهر شنبه در آئین آغاز عملیات احداث بیمارستان یکهزار تختخوابی اردبیل در دانشگاه علوم پزشکی این استان اظهار کرد: همه گیری ویروس کرونا گرچه خسارات سنگینی را به کشور تحمیل کرد اما در بسیاری از حوزه‌ها ایران را به خودکفایی واقعی رساند.

وی استقلال حوزه سلامت را بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: تراز علم پزشکی در کشور نسبت به سایر کشورهای منطقه بالاست به طوری که در تمام شاخص‌های حوزه بهداشت و درمان با فاصله از کشورهای منطقه جلوتر هستیم.

وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی طرح عدالت و تعالی نظام سلامت در دولت سیزدهم را یادآور شد و بیان کرد: از آغاز فعالیت دولت سیزدهم تاکنون ۱۰ هزار و ۸۰۰ تخت بیمارستانی افتتاح شده و ۷ هزار و ۷۰۰ تخت دیگر نیز تا دو ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

عین اللهی ادامه داد: تاکنون دو هزار خانه بهداشت، ۲۰۰ هزار میلیارد ریال بودجه عمرانی و ۴۰ هزار میلیارد ریال بودجه تجهیزاتی برای مراکز درمانی کشور هزینه شده است که این توفیقات تقریباً در تاریخ وزارت بهداشت و درمان بی‌سابقه است.

۶ نوع واکسن کرونا تولید کردیم

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه دستاوردهای علمی ایران در حوزه پزشکی در دنیا بی نظیر و کم نظیر است، تصریح کرد: در مدیترانه شرقی تنها کشوری هستیم که ۶ نوع واکسن کرونا تولید می‌کنیم و قرارگاه پایش جمعیت برای تشویق مردم به افزایش جمعیت تشکیل شده است.

عین اللهی با تاکید بر اینکه برای گذر از تهدید بحران سالخوردگی باید همه احساس مسئولیت کنیم، افزود: طرح جوانی جمعیت در مجلس مطرح شده و به زودی با ابلاغ آن به استان‌ها سیاست‌های جوان سازی جمعیت را عملیاتی می‌کنیم.

عین اللهی ادامه داد: در دولت سیزدهم ۶۹ هزار ایثارگر تبدیل وضعیت شده‌اند و مجوز استخدام ۲۵ هزار نفر اخذ شده است.

وی از تقدیم ۳۰۰ شهید مدافع سلامت در کشور به دنبال بحران کرونا خبر داد و تصریح کرد: کارکنانی که در دوره کرونا متحمل زحمات شدند از ۳۵ امتیاز در مراحل استخدام برخوردار هستند.

وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: صندوق بیماری‌های خاص را با ۵۰ میلیارد ریال اعتبار راه‌اندازی کرده ایم و تعرفه پرستاری که در سال ۸۶ تصویب شده بود در این دولت اجرا شد.

عین اللهی از رشد ۴۳ درصدی تولیدات دانش بنیان در حوزه پزشکی و سلامت خبر داد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد نسخه‌ها به صورت التکترونیکی صادر می‌شود.

شعبه دانشگاه علوم پزشکی در عراق دایر شده است

وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه ۹۹ درصد داروها در داخل کشور تولید می‌شود، گفت: در دیپلماسی سلامت نیز با بسیاری از کشورها ارتباط داریم و خیلی از کشورها متقاضی تجهیزات و خدمات درمانی ایران هستند.

عین اللهی افزود: شعبه دانشگاه علوم پزشکی را در شهر کربلای عراق دایر کرده ایم و نیروی انسانی آن را تأمین می‌کنیم.

وی گفت: ۲ هزار و ۷۰۰ پزشک متخصص و ۱۰ هزار پزشک و دندانپزشک در ۷۰ درصد مناطق محروم توزیع شده است و بیش از چهار هزار دستیار با ۲۵ درصد افزایش و لحاظ بومی گزینی پذیرش و جذب شده اند.