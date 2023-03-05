حفاظت و نگهداری از منابع طبیعی مورد توجه جدی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی خاتمی شامگاه شنبه در دیدار مدیرکل و کارکنان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان، گفت: دنیا متوجه خطر از بین بردن طبیعت شده و دو اقدام شامل بازدارندگی از توسعه تخریب و جایگزینی، اصلاح و ترمیم که اراده جدی در مورد آن دیده نمی‌شود.

وی اظهار کرد: زمین تنها مامن زندگی بشر است ولی انسان با دست خودش در حال نابودی آن است.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان گفت: اطلاع‌رسانی و هشدار و تشویق برای حفظ و نگهداری نهال‌های کاشته شده باید مورد توجه قرار گیرد و برای تحقق آن مدیریت و برنامه ریزی لازم تهیه شود.

خاتمی تاکید کرد: نباید با اضافه برداشت از آب‌های زیرزمینی، چرای بی رویه دام و همچنین تخریب مراتع آینده طبیعت را به خطر انداخت و باید این مهم مورد تاکید و توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه دو موضوع تبدیل مراتع به زمین کشاورزی و عدم تعادل بین دام و مراتع به‌شدت موجب تخریب مراتع شده است، ابراز داشت: تولید، کاشت و نگهداری نهال‌ها باید مورد تاکید قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان، بر لزوم تقویت فرهنگ حراست و حفاظت از منابع طبیعی در استان زنجان تاکید کرد.