استقبال وزیر علوم انگلیس از هوش مصنوعی «جی پی تی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، میشل دونلان که اخیرا به عنوان وزیر علوم، نوآوری و فناوری انگلیس تعیین شده، معتقد است چت جی پی تی یک فرصت عظیم به حساب می آید. ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس پس از آغاز به کار خود در این سمت در سال گذشته از بلندپروازی هایش برای تبدیل کشور به یک ابر قدرت علمی سخن گفت.

دونلان نیز که از ماه گذشته به عنوان وزیر علوم انتخاب شده، در این باره می گوید: خدمات عمومی باید بر کارشناسان مختص خود متکی باشند، اما نباید نقش هوش مصنوعی در آینده را نادیده گرفت.

چت جی پی تی که در ماه های اخیر به تیتر اخبار تبدیل شده نوعی از هوش مصنوعی مولد است. نسخه ای از آن که سال گذشته میلادی منتشر شد و سروصدای زیادی به پار کرد، می تواند مانند انسان به سوالات پاسخ دهد ومحاوره را مانند یک فرد واقعی انجام دهد. همچنین این سیستم می تواند در صورت درخواست کاربر متون طولانی تولید کند.

دونلان در این باره می گوید: تصور می کنم این نوع از فناوری مشاغل جدید در حوزه هایی ایجاد می کند که تاکنون اصلا در نظر گرفته نشده بودند و این روند ما را به نقطه ای بی حد و مرز می رساند. ما به چنین سیستمی احتیاج دارید. البته نیاز است قوانینی نیز وضع کنیم. ما به امنیت احتیاج داریم اما نباید هیچ گاه از این فناوری ها بترسیم. باید آنها را قبول و از آنها استفاده کنیم تا به ایجاد شغل منجر شوند.

او در پاسخ به سوالی درباره استفاده از هوش مصنوعی در سرویس های عمومی گفت: ما باید درباره کاربرد چت جی پی تی بررسی کنیم. تصور می کنم این موارد باید به دقت بررسی شوند.