به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح برنامه‌های نیمه شعبان در ورامین اظهار داشت: جشن‌های نیمه شعبان باید به صورت کاملاً مردمی برگزار شود و دستگاه‌های مختلف بایستی نقش حمایتی داشته باشند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران افزود: با پیش بینی‌های صورت گرفته، به حول و قوه الهی امسال نیمه شعبان متفاوتی را نسبت به سال‌های گذشته شاهد خواهیم بود و همه منتظران واقعی حجت بن الحسن (عج) باید از همه ظرفیت‌های خود برای بزرگداشت جشن نیمه شعبان استفاده کنند.

رئیس ستاد جشن‌های مردمی نیمه شعبان استان تهران در ادامه با تشریح برنامه‌های نیمه شعبان در شهرستان ورامین، مراسم احیای نیمه شعبان را یکی از برنامه‌های محوری این ایام دانست و اظهار داشت: مراسم احیای نیمه شعبان در مساجد شهرستان ورامین برگزار می‌شود که این مراسم در مصلای صاحب الزمان (عج) ورامین از ساعت ۱۲ شب روز سه شنبه ۱۶ اسفندماه آغاز خواهد شد.

محمودی با تشریح برخی از پویش‌های پیش بینی شده در ایام نیمه شعبان در شهرستان ورامین افزود: راه اندازی پویش نذر خون، اجرای پویش حال خوب و هماهنگی با برخی کسبه و اصناف برای ارائه برخی خدمات رایگان در روز نیمه شعبان به مردم، پیش بینی برگزاری پویش خانه به خانه منتظریم به منظور تشویق مردم برای تزئین کوچه‌ها و تکاپو برای پخش شیرینی و گل به مردم و اهدای هدیه به برگزیدگان و پویش هر خانه یک پرچم از جمله پویش‌هایی است که در این ایام در شهرستان ورامین دنبال می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران ادامه داد: برپایی ایستگاه‌های صلواتی و فرهنگی، تبیینی و خدماتی در شب و روز نیمه شعبان در نقاط مختلف شهر و پذیرایی از مردم توسط گروه‌های مردمی، آذین بندی و تزئینات شهری به صورت ویژه به مناسبت نیمه شعبان، راه‌اندازی کاروان‌های خودرویی با عنوان کاروان شادی در سطح شهر و اجرای گروه‌های سرود و....با محوریت محلات اسلامی، توزیع ارزاق به خانواده‌های نیازمند و ایتام، برگزاری ویژه برنامه‌های مهدویت در سرای محلات و محلات کم‌برخوردار از دیگر برنامه‌های این ایام در شهرستان ورامین است.

محمودی با اشاره به دیگر برنامه‌های جشن میلاد باسعادت حضرت حجت (عج) در شهرستان ورامین گفت: برپایی ایستگاه‌های نقاشی و کودک و جشن‌های ویژه کودکان و نوجوانان در شب و روز نیمه شعبان، تهیه و چاپ بروشور اختصاصی با موضوع مهدویت و شناخت امام زمان، طراحی و چاپ پوستر و تقویم اختصاصی با موضوع امام زمان (عج) و مهدویت توسط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ورامین از دیگر برنامه‌های این ایام است.

رئیس ستاد جشن‌های مردمی نیمه شعبان در شهرستان ورامین یادآور شد: تقدیر از هم نامان امام دوازدهم و مادر امام زمان (عج) در مساجد، برگزاری جشن‌های نیمه شعبان در مدارس، ویزیت رایگان و ارائه خدمات پزشکی در یکی از درمانگاه‌های خیریه ورامین در روز نیمه شعبان، نشست با جوانان به مناسبت نیمه شعبان در ورامین، سر دادن ندای لبیک یا مهدی در ساعت ۵۵/۲۰ شب از بلندگوها همزمان با پخش از مسجد جمکران و اعزام آشپر و کمک آشپز از ورامین جهت پذیرایی از زائران در مسجد مقدس جمکران، پخت ده‌ها دیگ آش نذری نیز از دیگر برنامه‌های محوری در ورامین است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ورامین در پایان با تأکید بر این نکته که ورامین افتخار همسایگی شهر قم را دارد، از عموم مردم انقلابی این دیار دعوت کرد تا به صورت خانوادگی در مراسم پیاده روی روز نیمه شعبان از حرم حضرت معصومه (س) به سوی مسجد مقدس جمکران که از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه آغاز خواهد شد، شرکت کنند.

رئیس ستاد جشن‌های مردمی نیمه شعبان شهرستان ورامین از تلاش همه گروه‌های مردمی، فعالان فرهنگی، هیئات مذهبی، موکب ها و دستگاه‌های همراه با بزرگداشت این مراسم بویژه بنیاد مهدویت شهرستان، تقدیر و تشکر کرد.