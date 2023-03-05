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۱۴ اسفند ۱۴۰۱، ۲۲:۵۹

ماجرای مسمومیت دانش آموزان در قزوین پیگیری می‌شود

ماجرای مسمومیت دانش آموزان در قزوین پیگیری می‌شود

قزوین - معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین با تأیید خبر مسمومیت ۴۰ دانش آموز در قزوین گفت: ماجرای مسمومیت این دانش آموزان در حال پیگیری است.

ابوالحسن کبیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأیید خبر مسمومیت ۴۰ نفر از دانش آموزان شهر قزوین در بعد از ظهر یکشنبه اظهار کرد: با اعلام این خبر نیروهای اورژانس به مدرسه مراجعه کرده و برخی دانش آموزان به صورت سرپایی مداوا شدند.

وی افزود: در این مدرسه دولتی ۴۰ نفر از دانش آموزان دچار مسمومیت و کسالت شده بودند که در نهایت دانش آموزان به بیمارستان‌های ابوعلی سینا و ولایت قزوین منتقل شدند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین تصریح کرد: حال همه دانش آموزان مساعد است و هیچ مشکل جدی گزارش نشده است.

وی تاکید کرد: علت حادثه در دست بررسی است اما گویا مسمومیت به واسطه گاز فلفل بوده و عامل خارجی در مسمومیت دانش آموزان دخیل نبوده است.

کبیری با بیان اینکه مراجع امنیتی ماجرا را بررسی و پیگیری خواهند کرد، تاکید کرد: بخش اصلی مشکل استرس و اضطراب دانش آموزان و خانواده‌های آنان است که تقاضا داریم بدون توجه به شایعات فضای مجازی اجازه دهند ماجرا به طور تخصصی بررسی شود.

وی در پایان یادآور شد: بدون شک عاملان اصلی این حادثه شناسایی و نتیجه نیز به اطلاع مردم خواهد رسید.

کد مطلب 5726066

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    نظرات

    • IR ۰۱:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
      0 1
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      خواهشن گشت برای دانش آموزان بگذارید تا به محض ورود به مدرسه کیف هایشان را بگردن خود دانش آموزان عطر مسموم کننده وارد مدرسه میکنند.
    • یه ایرانی بدبخت IR ۰۲:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
      0 0
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      والا نمی‌دونیم چه کار کنیم این دیگه چه بدبختی بود من از ترس امروز نذاشتم دخترم بر مدرسه ،،الان اعلام ندارن و خوب شدن اونها میگن اون گاز سمی روی رحم دختر ها تاثیر بد گذاشته ورحم رو میسوزونه خدای نکرده واون دختر حامله نمیشه در آینده که هدف اون بی شرف ها هم همین است ،،مسعولین شما را به ابوالفضل عباس ای
    • زهرابانو IR ۱۹:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
      0 0
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      خدالعنت که چه آدمایی میدامیشه باجون بچه‌های مردم تجارت میکنن
    • ناشناس IR ۰۷:۲۸ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
      0 0
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      لاقل از روز شنبه مدارس رو تعطیل کنن این همه استرس خانواده ها ودانش آموزان میکشن

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