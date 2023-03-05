ابوالحسن کبیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأیید خبر مسمومیت ۴۰ نفر از دانش آموزان شهر قزوین در بعد از ظهر یکشنبه اظهار کرد: با اعلام این خبر نیروهای اورژانس به مدرسه مراجعه کرده و برخی دانش آموزان به صورت سرپایی مداوا شدند.

وی افزود: در این مدرسه دولتی ۴۰ نفر از دانش آموزان دچار مسمومیت و کسالت شده بودند که در نهایت دانش آموزان به بیمارستان‌های ابوعلی سینا و ولایت قزوین منتقل شدند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین تصریح کرد: حال همه دانش آموزان مساعد است و هیچ مشکل جدی گزارش نشده است.

وی تاکید کرد: علت حادثه در دست بررسی است اما گویا مسمومیت به واسطه گاز فلفل بوده و عامل خارجی در مسمومیت دانش آموزان دخیل نبوده است.

کبیری با بیان اینکه مراجع امنیتی ماجرا را بررسی و پیگیری خواهند کرد، تاکید کرد: بخش اصلی مشکل استرس و اضطراب دانش آموزان و خانواده‌های آنان است که تقاضا داریم بدون توجه به شایعات فضای مجازی اجازه دهند ماجرا به طور تخصصی بررسی شود.

وی در پایان یادآور شد: بدون شک عاملان اصلی این حادثه شناسایی و نتیجه نیز به اطلاع مردم خواهد رسید.