تاریخ جدید انتخابات کاراته اعلام شد/ اعتراض اعضا به معاون وزیر

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار بود رئیس فدراسیون کاراته برای چهار سال آینده صبح امروز در مجمع این فدراسیون انتخاب شود، به دلیل آنچه از سوی پولادگر معاون توسعه ورزش قهرمانی «نرسیدن تایید صلاحیت‌ها» عنوان شد، این انتخابات برگزار نشد تا اعتراض اعضای مجمع را در پی داشته باشد.

جمشید زند، رئیس هیأت کاراته اراک در اعتراض به تعویق مجمع گفت: این بی برنامگی در برگزاری مجامع تقریباً بی سابقه است، اگر تا تاریخی که اعلام شد، بازهم تأیید صلاحیت‌ها نرسید، تکلیف چیست؟ آیا تضمینی هست؟ اگر ترک فعل کرده‌اند باید مرجعی رسیدگی کند. آیا تضمینی هست که چه زمانی اسامی کاندیداها را اعلام می‌کنید؟ چه تضمینی هست که مجمع تا یک هفته دیگر برگزار می‌شود؟

در ادامه پولادگر به برگزاری مجمع کاراته در عصر روز دوشنبه ۲۲ اسفندماه تاکید داشت و عنوان کرد که در صورت نرسیدن تایید صلاحیت‌ها بازهم مجمع برگزار خواهد شد.

دبیر کل کمیته ملی المپیک نیز طی سخنانی عنوان داشت که دوستان تلاش زیادی برای برگزار مجمع داشتند، باوجود هزینه‌های زیادی که این تعویق در پی خواهد داشت، ولی به دلیل طی نشدن فرآیند قانونی امکان برگزاری نیست.