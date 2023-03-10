سروش کودکان به سرزمین کانگوروها سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره ۳۷۱ ماهنامه سروش کودکان در بخش‌هایی همچون قاب جادویی، در همین دور و بر، شهر فرنگ و رنگارنگ منتشر شده و روی پیشخان مطبوعات آمده است.

در بخش قاب جادویی مطالبی با عناوینی همچون آیا تو هم انسان کنجکاوی هستی؟؛ مثل برف بودن…؛ سرزمین من، خروس تاج طلایی، عکس یادگاری، مال من! مال تو!؛ مطمئنم خیلی خوب میشه!؛ ۹۰ داستان برای قصه گویی بزرگترها منتشر شده است.

همچنین در بخش شهر فرنگ مطالبی با عناوینی همچون آرزوی آخرت را به باد نده!؛ دور دنیا با مشاهیر، گشتی در عمارت مسعودیه؛ از عقاب کوتاه تا خانه عمه کوکب؛ در بخش در همین دور و بر مطالبی با عناوینی همچون همه می‌توانیم پرنده نگر باشیم؛ سفر به سرزمین کانگوروها؛ ایستگاه هواشناسی روی درخت کاج؛ چه کسی باهوش‌تر است؟؛ داستان یک عید بزرگ منتشر شده است.

جست و جوی آب در…؛ رودهای ایران ما و دندیناسور و دندان‌های داسی ماسی از جمله عناوین مطالب منتشره بخش رنگارنگ این شماره از ماهنامه سروش کودکان به شمار می‌رود.

در بخشی از این شماره از ماهنامه سروش کودکان آمده است:

تارا، دختر کوچولوی خوب و مهربانی است که با پدر و مادرش زندگی می‌کند. خانه آنها در طبقه سوم ساختمانی است. مدتی بود که تارا هر روز صبح پشت پنجره خانه می‌رفت، دست‌هایش را زیر چانه‌اش می‌گذاشت و ساعت‌ها به بیرون خیره می‌شد. یک روز مادرش پرسید: تارا به چی نگاه می‌کنی؟ تارا جواب داد: به باغچه خانه همسایه، نگاه کنید چقدر قشنگ شده، چقدر سبز و با صفاست. مادر تارا جلو رفت. از پنجره به بیرون نگاه کرد و گفت: باغچه همسایه قشنگ شده چون بهار آمده. وقتی بهار می‌رسد. همه جا شکل دیگری به خود می‌گیرد. گل‌ها باز می‌شوند، درخت‌ها شکوفه می‌دهند و همه چیز زیباتر می‌شود.

شماره ۳۷۱ ماهنامه سروش کودکان در ۴۸ صفحه با بهای ۴۰ هزار تومان منتشر شده است.