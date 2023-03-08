روستانشینان گلستان میلاد امام زمان (عج) را جشن گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، گلستانی‌های ساکن روستاهای این استان، دیشب و پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) با برگزاری جشن‌های محله‌ای و کوچک در مناطق مختلف استان ارادت و دلدادگی خود به قائم آل محمد (عج) را به منصه ظهور رساندند.

مردیم در روستاهای گلستان با همه دارایی و توان خود در پذیرایی از مهمانان جشن‌های مهدوی سنگ تمام گذاشتند.

در ایستگاه‌های صلواتی روستاهای گلستان مانندسید میران، قرن آباد و محمد آباد گرگان بساط توزیع نان‌های محلی تنوری قطعه قطعه شده، انواع شیر گاو و گوسفند، حلوای گردویی و آش پهن شده بود و جوانان روستایی از مهمانان مهدوی پذیرایی کردند.

در تعدادی از روستاهای گلستان مانند روستای تقی آباد سفره اطعام مهدوی و ضیافت نهار در روز نیمه شعبان تدارک دیده شده است.

بازار جشن‌های خانوادگی و فامیلی در بسیاری از روستاها داغ داغ بوده و در برخی از این آئین‌ها بساط پخت و توزیع انواع آش برپا شده است.

شعرخوانی، موسیقی محلی و نمایش و مدیحه سرایی از جمله برنامه‌های جشن نیمه شعبان روستاییان گلستان است که عمدتاً در حیاط مساجد و مدارس این روستاها برگزار شد.