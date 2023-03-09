  1. استانها
  2. گلستان
۱۸ اسفند ۱۴۰۱، ۲۱:۳۹

معاون وزیر ورزش:

دشمنان در پی حذف سبک زندگی اسلامی- ایرانی از اندیشه جوانان هستند

دشمنان در پی حذف سبک زندگی اسلامی- ایرانی از اندیشه جوانان هستند

گرگان- معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: دشمنان به دنبال هجمه و حذف سبک زندگی اسلامی- ایرانی از اندیشه جوانان و خانوارها هستند.

به گزارش خبرنگارمهر، وحید یامین‌پور شامگاه پنجشنبه در مراسم اهدای ۴۰ سری جهیزیه به زوجین کم برخوردار گمیشان، اظهار کرد: فتنه انگیزی و دسیسه‌های دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران پرشمار است، بخشی از جنگ امروز دشمن مربوط به هجمه به شیوه و سبک زندگی اسلامی ایرانی و حذف این رویکرد زندگی است.

معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان کشور افزود: ترویج و بسط تفکرات غربی و پذیرش آن از سوی جوانان، از دلایل عمده بالا رفتن سن ازدواج و افزایش طلاق در جامعه است.

وی گفت: سنت حسنه ازدواج قوام دهنده حیات بشری بوده و باعث می‌شود جوان ضمن ایجاد تعهد به خانواده از بسیاری از ناهنجاری‌ها به دور باشد.

یامین پور اظهار کرد: با توجه به شرط اقتصادی موجود دولت تکالیفی دارد و به دنبال آن است شرایط ازدواج جوانان را تسهیل کند.

کد مطلب 5729346

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۷:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۹
      0 0
      پاسخ
      وقتی این حرف تلخ رو همه میدونید،که دشمن بسیار تلاش میکنه،تا از فرهنگ ایران واسلام دور بشیم. ورا با ساختن برج وبارو. داریم به دسمن کمک میکنیم اول باید ومعماری ایرانی اسلامی داشته باشیم. نه اپارتمان. های بیهوده وباطل.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها