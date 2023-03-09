دشمنان در پی حذف سبک زندگی اسلامی- ایرانی از اندیشه جوانان هستند

به گزارش خبرنگارمهر، وحید یامین‌پور شامگاه پنجشنبه در مراسم اهدای ۴۰ سری جهیزیه به زوجین کم برخوردار گمیشان، اظهار کرد: فتنه انگیزی و دسیسه‌های دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران پرشمار است، بخشی از جنگ امروز دشمن مربوط به هجمه به شیوه و سبک زندگی اسلامی ایرانی و حذف این رویکرد زندگی است.

معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان کشور افزود: ترویج و بسط تفکرات غربی و پذیرش آن از سوی جوانان، از دلایل عمده بالا رفتن سن ازدواج و افزایش طلاق در جامعه است.

وی گفت: سنت حسنه ازدواج قوام دهنده حیات بشری بوده و باعث می‌شود جوان ضمن ایجاد تعهد به خانواده از بسیاری از ناهنجاری‌ها به دور باشد.

یامین پور اظهار کرد: با توجه به شرط اقتصادی موجود دولت تکالیفی دارد و به دنبال آن است شرایط ازدواج جوانان را تسهیل کند.