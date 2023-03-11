به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون تیروکمان ایران به منظور بهبود شرایط تمرینی و مدال آوری ورزشکاران این رشته برای حضور در میادین آسیایی و جهانی، اقدام به جذب مربی خارجی کرد تا به عنوان سرمربی همزمان شرایط اردویی کمانداران ریکرو و کامپوند را زیر نظر داشته باشد.
از آنجا که کسب سهمیه در المپیک و حتی مدال آوری در این بازیها از اهداف مهم و تعیین کننده در به کارگیری مربی خارجی بود، قرارداد کلی «هونگ سونگ هو» تا پایان المپیک ۲۰۲۴ پاریس منعقد شد اما در عین حال رقم کوتاه مدتی تا پایان سال جاری میان او و مسئولان فدراسیون منعقد شد.
اینگونه از مهرماه «هونگ سونگ هو» همکاری با فدراسیون تیروکمان ایران را آغاز کرد و تا به امروز با برگزاری مستمر و ادامه دار اردوهای داخلی، پیگیر این همکاری بوده است اما حالا که کمتر از دو هفته به پایان قرارداد کوتاه مدتش باقی مانده است، مشخص نیست این قرارداد تمدید خواهد شد یا نه؟!
مسائل مالی دلیل ابهام ایجاد شده در وضعیت همکاری سرمربی کرهای با تیروکمان ایران است. وی با حقوق ماهیانه ۷ هزار یورو این همکاری را آغاز کرد اما افزایش بی رویه نرخ دلار و یورو طی ۶ ماه گذشته، دست مسئولان فدراسیون را برای تمدید قرارداد در پوست گردو گذاشته است به ویژه که به خاطر شرایط مالی بحرانی در این فدراسیون حتی اعزام برون مرزی ملی پوشان هم منتفی شد.
به گفته رئیس فدراسیون تیروکمان، این فدراسیون تا به امروز ۲۰ درصد کمتر از دیگر فدراسیونها و تنها ۶۰ درصد بودجه مصوب خود را از وزارت ورزش دریافت کرده است. همین مسئله فدراسیون را در تنگای مالی قرار داده است به گونهای برخلاف وعده و وعیدهای داده شده به ملی پوشان، اعزام آنها به کاپ آسیا لغو شد.
«هونگ سونگ هو» از مهرماه به صورت رسمی به عنوان سرمربی تیمهای ملی تیروکمان در هر دو بخش ریکرو و کامپوند جوانان و بزرگسالان همکاری با ایران را آغاز کرد
مرحله نخست کاپ آسیا طی این هفته در تایوان آغاز میشود. حضور در این رقابتها، به عنوان نخستین برنامه برون مرزی از زمان حضور سرمربی کرهای در ایران، در برنامه ملی پوشان قرارداد شده بود تا اینگونه هم وضعیت کمانداران بعد از چند ماه تمرین زیر نظر «هونگ سونگ هو» ارزیابی شود و هم وضعیت کارنامه کاری این مربی در مرحله نخست همکاری عیان شود. به همین منظور طی ماههای گذشته برنامه تیمهای ملی ریکرو و کامپوند به صورت مدام به اردو و تمرین گذشت با این حال در نهایت اعزام شان لغو شد.
این در حالی است که غلامرضا شعبانی بهار پیش از لغو قطعی سفر، با انتقاد از شرایط مالی فدراسیون تیروکمان از پیگیریهای حضوری و انجام مکاتبات لازم برای دریافت بخش باقی مانده بودجه گفته و تاکید داشت که اعزام کمانداران به کاپ آسیا در گرو نتیجه گیری از این رایزنیها و دریافت بودجه است و در غیر صورت برنامه به صورت کامل از دستور کار خارج میشود.
در هر صورت امروز نه تنها حضور کمانداران در کاپ آسیا منتفی شده است بلکه ادامه حضور سرمربی کرهای در تیروکمان ایران هم صد درصد نیست و دلیل این مسئله هم شرایط مالی است و اینکه فدراسیون تیروکمان به خاطر افزایش نرخ ارز و مشکلات مالی داخلی، قادر به تامین اعتبار لازم برای حقوق ماهیانه «هونگ سونگ هو» را ندارد.
البته که دیدگاه سرمربی کرهای هم در ادامه همکاری میتواند به نوبه خود تعیین کننده باشد. او بر اعزام برون مرزی تاکید داشته و حتی پیش از این خواستار مهیا شدن شرایط لازم برای اعزام شاگردانش به مسابقات جهانی بود اما در اولین گام، اولین برنامه پیش بینی شدهاش برای حضور در کاپ آسیا منتفی شد. چه بسا همین مسئله در کنار اوضاع مالی ایجاد شده، تصمیم او را هم برای ادامه حضور در ایران متاثر کند.
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