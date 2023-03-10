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۱۹ اسفند ۱۴۰۱، ۱۷:۱۹

در راستای فرهنگ درختکاری؛

۱۳۰۰ اصله نهال گردو و انار بین مردم شهر گرگان توزیع شد

۱۳۰۰ اصله نهال گردو و انار بین مردم شهر گرگان توزیع شد

گرگان- همزمان با پنجمین روز از هفته منابع طبیعی و با شعار «منابع طبیعی، مردم و آموزه های دینی»، به منظور نهادینه سازی فرهنگ درختکاری، نهال رایگان در مصلی بزرگ گرگان توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر جمعه، همزمان با پنجمین روز از هفته منابع طبیعی و با شعار «منابع طبیعی، مردم و آموزه‌های دینی»، به منظور نهادینه سازی فرهنگ درختکاری، نهال رایگان در مصلی بزرگ گرگان توزیع شد.

امروز بالغ بر هزار و ۳۰۰ اصله نهال مثمر از گونه‌های انار و گردو با هدف افزایش سرانه فضای سبز و ارتقای فرهنگ حفظ و حراست از منابع طبیعی و همچنین به منظور ایجاد محیطی با نشاط در بین نمازگزاران نماز جمعه به صورت رایگان توزیع شد.

از ۱۵ تا ۲۲ اسفند ماه در تقویم رسمی کشورمان به نام هفته منابع طبیعی نامگذاری شده که شعار امسال این هفته «درخت برای زندگی؛ با هم بکاریم برای ایران سبز-ایران قوی» است.

کد مطلب 5729762

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