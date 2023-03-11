دورخیز«شماره ده» برای اکران فطر/گرانی بلیت سینما تأثیر منفی ندارد

ابراهیم اصغری تهیهکننده فیلم سینمایی «شماره ده» به کارگردانی حمید زرگرنژاد از فیلمهای رونمایی شده در چهل و یکمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامهریزی برای اکران عمومی این فیلم توضیح داد: ترجیح ما این است که فیلم را در عید فطر اکران کنیم و امیدواریم شرایطش برایمان فراهم شود. در ماههای اخیر شاهد خبرهای خوبی در عرصه اکران سینماها نبودیم و امید داریم که در سال جدید شرایط اکران در سینماها بهبود پیدا کند و ما هم بتوانیم فیلم «شماره ده» را با پشتیبانی مناسبی اکران کنیم.
وی درباره بیرغبتی برخی صاحبان آثار به اکران فیلم خود گفت: این حس و حال به شرایط سینمای ایران طی سه سال گذشته به ویژه در ایام فراگیری ویروس کرونا بازمیگردد. تهیهکنندگان بخش خصوصی در این شرایط تمایلی به اکران آثار خود نداشتند. در ماههای اخیر هم برخی مشکلات بهویژه مشکلات اقتصادی به این بیرغبتی دامن زده است. در ادامه هم از آنجایی که نوروز همزمان با ماه مبارک رمضان شده است، برخی صاحبان آثار نگران شرایط اکران فیلمشان بودند و احتمالاً به این دلایل است که همچنان شاهدیم که تهیهکنندگان تمایل چندانی به اکران آثار خود ندارند.
این تهیهکننده سینما تأکید کرد: چرخه اکران باید به وضعیت حضور عادی مخاطبان به سالنهای سینما بازگردد و اگر این اتفاق رخ دهد، طبیعتاً بازههای زمانی مانند عید فطر و یا ایام تابستان، زمانهای مناسبی برای اکران خیلی از فیلمها مانند فیلم ما خواهد بود. امید ما به این است که مخاطبان در این بازه زمانی به سینما بازگردند و از همه فیلمها استقبال کنند.
اصغری درباره احتمال تغییر نسخه به نمایش درآمده از فیلم «شماره ده» برای اکران عمومی هم گفت: احتمال زیاد همان نسخهای که در جشنواره دیده شد را اکران عمومی خواهیم کرد.
این تهیهکننده درباره تأثیر افزایش قیمت بلیت سینماها بر روی میزان استقبال مخاطبان از فیلمها در سال آینده هم گفت: معتقدم قیمت بلیت سینماها حتی پس از اعمال افزایشی که اعلام شده است، نسبت به سایر هزینههای جاری در خانوادهها، همچنان رقم بسیاربسیار پایینی است. بعید میدانم این قیمت بتواند تأثیر منفی بر روی نظر مخاطب برای ورود به سالن سینما داشته باشد. قیمت کالاهای دیگر که برخی از آنها به معیشت روزمره مردم گره خورده است، چندین برابر شده است و افزایش همان قیمتها منجر به تأثیر روحی منفی روی مخاطبان سینما شده است. همین تأثیر روحی هم منجر به بیرغبتی مخاطبان برای حضور در سالن سینما شده است.
وی افزود: این تأثیرات البته معمولاً موقت است و این بار هم امید داریم که شاهد گذر از این شرایط روحی باشیم تا مردم بار دیگر اوقات فراغت خود را در سالنهای سینمایی سپری کنند. چه با فیلمهای کمدی و چه با فیلمهای قهرمانمحوری مانند «شماره ده» که همواره هم جزو اولویتها در فهرست سلایق و علاقهمندیهای مخاطبان ایرانی بوده است.
اصغری تأکید کرد: تمامی فیلمهای ایرانی برای اکران عمومی نیاز به حمایت ارگانها و نهادها دارند. به خصوص فیلمهای دفاع مقدسی که در یکی دو دهه اخیر مخاطبان خود را از دست دادهاند و باید شرایطی فراهم شود تا آن مخاطبان بار دیگر به سینما بازگردند. اگر این شرایط فراهم شود و مخاطبان برای تماشای «شماره ده» به سینما بیایند، قطعاً با رضایت از سینما خارج خواهند شد.
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