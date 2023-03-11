به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی صبح شنبه در دیدار با دستیار ویژه رئیس جمهور در امر مردمی سازی دولت به میزبانی دفتر خود در سمنان بیان کرد: اقدامات و برنامههای دیده شده در حوزه مردمی سازی بسیار ارزشمند است.
وی با بیان اینکه باید در این حوزه از انجام اقدامات صوری پرهیز کنیم، افزود: ضرورت دارد نیروهای پای کار، دغدغهمند و جهادی برای اجرای سیاستهای مردمی سازی در سطح استان به کار گرفته شوند.
امام جمعه سمنان با بیان اینکه مردمی سازی در راستای امیدآفرینی اجرا میشود، ابراز کرد: اجرایی شدن سیاستها و برنامههای مردمی سازی، میتواند در راستای امیدآفرینی و جلب اعتماد مردم مؤثر باشد.
سید احمد عبودتیان، دستیار ویژه رئیس جمهور در امر مردمی سازی دولت نیز در سخنانی کوتاه در این دیدار گفت: به این نتیجه رسیدیم که حرکتهای مشارکت مردم در امور اجتماعی و فرهنگی را هدایت و ساماندهی کنیم.
وی با بیان اینکه در دولت مردمی مقرر شد تا با ساز و کاری مشخص، از این ظرفیت در تمامی حوزههای کشور بهرهگیری شود، افزود: برای این امر تسهیلگری در تقویت ارتباط بین ظرفیتهای مردمی و دولت در دستور کار قرار گرفته و دستیار مردمی سازی در نهاد ریاست جمهوری و استانداریها شکل گرفته است.
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