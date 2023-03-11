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۲۰ اسفند ۱۴۰۱، ۱۰:۱۲

نماینده ولی فقیه در استان سمنان:

مردمی سازی کارها برای امیدآفرینی در جامعه اجرا می‌شود

مردمی سازی کارها برای امیدآفرینی در جامعه اجرا می‌شود

سمنان- نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه مردمی‌سازی کارها در راستای امیدآفرینی در جامعه اجرا می‌شود، گفت: اجرایی شدن سیاست‌ها و برنامه‌های مردمی سازی، اعتماد مردم را جلب می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی صبح شنبه در دیدار با دستیار ویژه رئیس جمهور در امر مردمی سازی دولت به میزبانی دفتر خود در سمنان بیان کرد: اقدامات و برنامه‌های دیده شده در حوزه مردمی سازی بسیار ارزشمند است.

وی با بیان اینکه باید در این حوزه از انجام اقدامات صوری پرهیز کنیم، افزود: ضرورت دارد نیروهای پای کار، دغدغه‌مند و جهادی برای اجرای سیاست‌های مردمی سازی در سطح استان به کار گرفته شوند.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه مردمی سازی در راستای امیدآفرینی اجرا می‌شود، ابراز کرد: اجرایی شدن سیاست‌ها و برنامه‌های مردمی سازی، می‌تواند در راستای امیدآفرینی و جلب اعتماد مردم مؤثر باشد.

سید احمد عبودتیان، دستیار ویژه رئیس جمهور در امر مردمی سازی دولت نیز در سخنانی کوتاه در این دیدار گفت: به این نتیجه رسیدیم که حرکت‌های مشارکت مردم در امور اجتماعی و فرهنگی را هدایت و ساماندهی کنیم.

وی با بیان اینکه در دولت مردمی مقرر شد تا با ساز و کاری مشخص، از این ظرفیت در تمامی حوزه‌های کشور بهره‌گیری شود، افزود: برای این امر تسهیلگری در تقویت ارتباط بین ظرفیت‌های مردمی و دولت در دستور کار قرار گرفته و دستیار مردمی سازی در نهاد ریاست جمهوری و استانداری‌ها شکل گرفته است.

کد مطلب 5730055

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