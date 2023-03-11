پرورش نیروهای انقلابی و متعهد اولویت کانون مساجد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا حاجتی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران، با اشاره به نقش و جایگاه مساجد در بخش مختلف، اظهار کرد: اهمیت مساجد در ابعاد مختلف جامعه روز به روز گسترده‌تر و عمیق‌تر می‌شود.

وی با اشاره به در هم تنیدگی انقلاب اسلامی با مساجد، افزود: احیای شاخص‌های مسجد از ماهیت‌های مهم انقلاب اسلامی است.

مدیر کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان با بیان اینکه انقلاب اسلامی با پشتوانه مساجد شکل گرفت و رشد و نمو پیدا کرد، گفت: مسجد در ادوار مختلف منشأ تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بوده و همیشه از آن به عنوان مامن اجتماعی یاد شده است.

حجت الاسلام حاجتی با اشاره به اینکه مسجد محور اتفاقات خوب در بخش‌های مختلف است، اضافه کرد: بازگشت و احیای مساجد یکی از ضرورت‌های جامعه است که کانون‌های فرهنگی و هنری این مهم را دنبال می‌کنند.

وی با تاکید بر جهت دهی نسل جوان به سمت مساجد، افزود: تحقق و فراهم سازی نیازهای نوجوانان و جوانان باید به سمت مساجد سوق پیدا کند.

مدیر کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان با اشاره به اینکه برنامه‌های این کانون منحصراً در بخش مساجد متمرکز است، گفت: کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد در راستای فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، هنری و تبلیغی نقش آفرینی می‌کند.

حاجتی با تاکید بر اینکه مسجد محور تمام فعالیت‌های هنری، آموزشی و فرهنگی قرار گیرد، اضافه کرد: رشد و پرورش نیروهای جوان انقلابی، متعهد و مسجد محور یکی از مهم‌ترین اهداف کانون‌های مساجد است.

وی با اشاره به تهاجم فرهنگی و رسانه‌ای دشمن در ابعاد مختلف علیه نظام اسلامی، افزود: پرورش سربازان و افسران جنگ نرم یکی از مأموریت‌های مهم کانون‌های مساجد است.

مدیر کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان با بیان اینکه حکمرانی فضای مجازی و رسانه‌ای دست دشمن است، گفت: تولید محتوای درست و هدفمند در مقابله با شبهه افکنی ها و دروغ پردازی‌های رسانه‌ای دشمن ضرورت دارد.

شرکت ۱۳۰۰ نفر در مسابقه کتابخوانی برگی از جنگل

حجت الاسلام حاجتی با اشاره به برپایی چندین رویداد فرهنگی، هنری و رسانه‌ای توسط کانون مساجد در گیلان، بیان کرد: برگزاری رویداد سردار تا سردار، عهدواره هنر و رسانه با موضوع میرزا کوچک خان جنگلی، جشنواره سرود آوای جنگل و همچنین مسابقه کتابخوانی برگی از جنگل از مهم‌ترین اقدامات کانون‌های مساجد گیلان بوده است.

وی ادامه داد: حدود ۱۳۰۰ نفر از نقاط مختلف کشور در مسابقه کتابخوانی برگی از جنگل شرکت کردند.

مدیر کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان از برگزاری رویداد فرهنگی و هنری مثل چراغ در این استان خبر داد و اضافه کرد: خبرنویسی و خبرنگاری، مجری گری، گویندگی و فن بیان، داستان نویسی، نمایش نامه نویسی و فیلم نامه، کاریکاتور و تئاتر بخشی از محورهای این رویداد است.

حاجتی ادامه داد: تصویربرداری، تدوین، موشن گرافی، طراحی، تولید محتوای موبایلی، نقاشی دیجیتال، سرود و شعر محورهای دیگر رویداد مثل چراغ است.

وی با اشاره رویکرد تقویت محوری آثار فرهنگی و خبری رویداد مثل چراغ، افزود: این رویداد در سه بخش آموزش، کارگاه تولید محور و فراخوان تولیدات هنری برگزار می‌شود.

مدیر کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گیلان با بیان در بخش اوقات فراغت اقدامات خوبی صورت گرفته است، گفت: المپیاد ورزشی تحت عنوان جام میرزا کوچک با حضور کانون‌های مساجد در گیلان برگزار شد.

حاجتی از توزیع ۶ هزار بسته گوشت در بین افراد کم برخوردار در گیلان خبر داد و اضافه کرد: تعداد ۶ هزار بسته گوشت در ۵ مرحله در بین افراد نیازمند و کمتر برخوردار استان گیلان توسط کانون مساجد توزیع شد.