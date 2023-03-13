خبرگزاری مهر - گروه هنر- زهرا منصوری: پنجشنبه هفته گذشته بود که سازمان سینمایی فیلم‌های منتخب برای فصل جدید اکران سینماها را اعلام کرد و بر اساس آن مقرر شد چهار فیلم «غریب»، «ملاقات با جادوگر»، «فسیل» و «عروس خیابان فرشته» از ۲۴ اسفندماه به عنوان فیلم‌های اکران نوروز ۱۴۰۲ روی پرده بروند. خیلی زود اما این ترکیب دچار تغییر شد و با اعلام تازه سازمان سینمایی «بچه‌های طوفان» به عنوان فیلم کودک و نوجوان به ترکیب اضافه و «ملاقات با جادوگر» از آن حذف شد، دلیل این حذف و اضافه هم هم‌پوشانی و تعداد بالای فیلم‌های کمدی عنوان شد که باعث می‌شد توازن مضمونی آثار روی پرده بر هم بریزد.

اکران نوروزی اما همه ساله از فصل‌های محبوب صاحبان آثار به شمار می‌رود، فصلی که مخاطبان بالقوه‌ای برای جذب آثار دارد و با چینش درست فیلم‌های روی پرده می‌تواند آورده‌ای برای سینماگران داشته باشد، از همین رهگذر است که همواره صاحبان فیلم‌ها برای گنجاندن آثارشان در لیست نوروزی تقلا می‌کنند این اما همه ماجرا نیست، نوروز ۱۴۰۲ تفاوتی اساسی با سال‌های گذشته دارد، تقارن ایام نوروز با ماه مبارک رمضان این بار همه معادلات را برهم ریخته و شکلی تازه برای این فصل اکران رقم زده است.

ماه مبارک رمضان اساساً فصل مطلوب سینماگران برای اکران آثارشان نیست، روزه‌داری مخاطبان از یک سو و نمایش شبانه سریال‌های تلویزیونی از سوی دیگر عمده دلایلی است که باعث می‌شود در هر سال صاحبان آثار از نمایش فیلم‌ها در این بازه زمانی روی برگردانند. اکران نوروز ۱۴۰۲ دلیلی افزون بر این هم دارد و آن فرارسیدن اکران عید فطر به دنبال نمایش نوروزی است موضوعی که باعث شده سینماگران بیشتر به نمایش فیلم‌ها در بازه عید فطر تمایل نشان بدهند.

با این همه اکران عید نوروز فارغ از کیفیت آثار، فیلم‌های در ژانرهای متفاوت دارد ترکیبی که سهمش از جشنواره فیلم فجر تنها یک فیلم است، این در حالی است که در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از فیلم‌های نوروزی به آثار جشنواره فیلم فجر اختصاص داشت.

پیش از اعلام رسمی فیلم‌های نوروزی اما اکران زودهنگام یک فیلم باعث شد تا به صورت غیررسمی جزوی از اکران نوروزی به شمار برود، «خط استوا» ساخته اصغر نعیمی که فیلمی در ژانر کمدی محسوب می‌شود این روزها فروش خوبی را در گیشه تجربه می‌کند، این فیلم کمی پیش از اعلام اسامی لیست نوروزی روی پرده آمد تا به اکرانش در نوروز هم ادامه بدهد و با سایر فیلم‌ها در گیشه رقابت کند.

در این گزارش به معرفی اجمالی فیلم‌های اکران نوروز ۱۴۰۲ پرداخته‌ایم؛

غریب؛ رؤیای تکرار «روز سوم»

کارگردانش محمدحسین لطیفی است و این حالا سومین فیلم او در زمینه دفاع قدس و حوزه مقاومت پس از «پاریس تا پاریس» و «روز سوم» به شمار می‌رود با این حال هنوز هم طیفی از مخاطبان بیشتر او را با «روز سوم» می‌شناسند. عاشقانه‌ای در دل جنگ تحمیلی که در دهه ۸۰ روی پرده رفت و در همان سال‌ها از فیلم‌های پرفروش گیشه شد.

لطیفی حالا در «غریب» با سرمایه‌گذاری سازمان اوج و تهیه‌کنندگی حامد عنقا، برشی از زندگی یکی از فرماندهان سپاه را به تصویر کشیده است، زندگی محمد بروجردی را که خود از هسته اولیه شکل‌گیری سپاه پاسداران بود و سهمی عمده در فرونشاندن التهابات کردستان در اوایل انقلاب داشت.

نقش این شهید را بابک حمیدیان بازی کرده است، همان بازیگری که گرچه نقش‌آفرینی‌اش به چشم هیأت داوران چهل و یکمین جشنواره نیامد و همین امر انتقاد منتقدان و اهالی رسانه را به دنبال داشت اما توانست نظر بسیاری را به خود جلب کند به طوری که دختر شهید بروجردی در روز اختتامیه این رویداد جایزه «غریب» را به بابک حمیدیان تقدیم کرد و فرزندش در نشست خبری این فیلم در جریان جشنواره فیلم فجر بیان کرد که نوع حضور و شباهت بابک حمیدیان به پدربزرگش در «غریب» به گونه‌ای بود که او را بهت زده کرده است.

در این فیلم علاوه بر بابک حمیدیان، مهران احمدی، رحیم نوروزی، هژیر سام احمدی، پردیس پور عابدینی، محمد رسول صفری، سام کبودوند، حسام محمودی، مجید اسماعیلی، فرهاد قائمیان، جعفر دهقان، سامیه لک، سمیرا کریمی و محمد بروجردی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «سال ۱۳۵۸ با بالا گرفتن اختلافات گروه‌های مسلح سیاسی از جمله کومله و دموکرات و…. شهید محمد بروجردی به همراه اندکی از همرزمانش، برای سامان دادن به اوضاع و رسیدگی به شرایط مردم راهی غرب کشور شدند. اوضاع نابسامان و اوج‌گیری دسته‌بندی‌ها شرایط را برای فرمانده جوان منطقه غرب پیچیده‌تر کرد. تنها یک جرقه برای انفجار کافی بود....»

فسیل؛ رقابت آقای تهیه‌کننده با خودش!

سال گذشته بود که با همراهی بهرام رادان در مقام تهیه‌کننده «گربه سیاه» را روانه چرخه اکران کرد، کارگردانی که البته پیش از این در نگارش فیلمنامه «قدغن»، «تکخال» و… هم سهم داشته و اساساً آثار کمدی از علاقه‌مندی‌های اوست.

کریم امینی حالا «فسیل» را برای اکران نوروزی دارد، فیلمی به تهیه‌کنندگی ابراهیم عامریان؛ همان تهیه‌کنندگی که پیش از تجربه‌های موفقی را در بازه‌های مختلف اکران داشته و اساساً یکی از تهیه‌کنندگان پول‌ساز سینما به شمار می‌رود.

عامریان در مقام تهیه‌کننده و در همکاری با مسعود اطیابی دو فیلم «انفرادی» و «دینامیت» را به عنوان فیلم‌های پرفروش این سال‌ها در کارنامه خود دارد و حالا باید دید با فیلم تازه می‌تواند رکوردهای قبلی خودش را جابه‌جا کند.

«فسیل» فیلمی در ژانر کمدی است که گرچه تاکنون خبری از آن مخابره نشده بود و سازندگان ترجیح داده بودند کارهای آن را در سکوت خبری به پیش ببرند اما سینماداران به فروشش امید بسته‌اند و حالا باید دید برنده گیشه نوروزی می‌شود یا نه؟

فیلمنامه اولیه این فیلم کمدی توسط کریم امینی، علی باطنی و آرمین طهماسبی نوشته شده و نگارش نهایی آن را حمزه صالحی انجام داده است.

بهرام افشاری، هادی کاظمی، الناز حبیبی، الهه حصاری، ایمان صفا، بابک کریمی، سیدجواد هاشمی، غلامرضا نیکخواه، سمانه منیری، امید روحانی، علیرضا استادی، قاسم زارع، خشایار راد و مجید شهریاری بازیگران «فسیل» هستند.

عروس خیابان فرشته؛ شریفی‌نیا تقدیم می‌کند

این فیلمی به کارگردانی مهدی خسروی است که پیش از این جدی‌ترین اثر او با نام «هفت معکوس» با حضور جواد عزتی در نیمه نخست دهه ۹۰ روی پرده رفت. با این حال آنچه در «عروس خیابان فرشته» بیشتر به چشم می‌آید نام تهیه‌کننده‌اش است؛ محمدرضا شریفی‌نیا همین چند وقت پیش هم در صدر اخبار قرار گرفت یعنی همان زمانی که نامش در میان اعضای هیأت داوران چهل‌ویکمین جشنواره فیلم فجر نشست تا بخش بازیگری فیلم‌های سینمایی را بیشتر رصد کند.

«عروس خیابان فرشته» اما چند سال قبل‌ترش متقاضی حضور در همین جشنواره شده بود با این حال بی‌آنکه بتواند از آن ثمری ببرد به کناری رفت، سال ۹۹ که همزمان با اوج‌گیری بیماری کرونا بود بر اساس تصمیم تصمیم‌سازان جشنواره فیلم فجر سی و نهم تنها فیلم‌هایی می‌توانستند در قالب آن به نمایش دربیایند که حداقل در یک رشته نامزد شوند اما این فیلم جزو آثاری نبود که بتواند واجد شرایط برای حضور در این رویداد شود.

این فیلم در نهایت در اسفند ۱۴۰۰ پروانه نمایش گرفت و حالا از فیلم‌های اکران نوروزی ۱۴۰۲ است.

«عروس خیابان فرشته» نیز فیلمی کمدی معرفی می‌شود که داستان یک خانواده را روایت می‌کند؛ خانواده مهاجر درخانه‌ای قدیمی که برای دایی‌شان است در خیابان فرشته زندگی می‌کنند اما پس از سال‌ها با بازگشت دایی خانواده به همراه عروسش از خارج از کشور به نیت فروش خانه قدیمی، خانواده مهاجر وارد چالش و دردسرهای بزرگی می‌شوند و این خانواده در تلاشند تا خانه را حفظ کنند.

محمدرضا شریفی‌نیا، عاطفه رضوی، مهراوه شریفی‌نیا، علیرضا جعفری، فهیمه رحیمیان، سام نوری، پوریا پورسرخ، حسام نواب‌صفوی، کمند امیرسلیمانی، شقایق فراهانی، رامین ناصرنصیر، تارا عطار، ملودی موسوی، هلیا امامی و مجتبی شفیعی بازیگران فیلم «عروس خیابان فرشته» هستند.

بچه‌های طوفان؛ سرمایه فارابی این بار بازمی‌گردد؟

پیشتر نام این فیلم «چهل کچل» بود و سال ساختش به نیمه دهه نود برمی‌گردد، کارگردانش گرچه بعد از این فیلم، در سال ۹۸ یک فیلم دیگر در ژانر کمدی ساخت اما به نظر می‌رسد این یکی از ویژگی‌های اوست؛ یعنی ساخت فیلم و در نهایت بی‌رغبتی به اکرانشان! صادق صادق‌دقیقی اساساً به سینمای دفاع مقدس و محتوای مرتبط به آن علاقه‌مند است، این را سابقه ساخت «بزرگ‌مرد کوچک» و «تا آمدن احمد» نشان می‌دهد.

صادق‌دقیقی با آنکه همواره پروانه مرزبان را در مقام تهیه‌کننده در کنار خود دارد اما سرمایه‌گذار «بچه‌های طوفان» بنیاد سینمایی فارابی است، همان نهادی که در سال اخیر عمده تولیداتش در گیشه شکست خوردند و آثارش بی آنکه عایدی چندانی داشته باشند یکی از پس دیگری به کناری رفتند همین امر نیز سرآغازی برای انتقادات به این بنیاد شد.

این فیلم اما تولید شده در مدیریت قبلی این نهاد است، صادق‌دقیقی اما پیش‌تر هم همکاری با این نهاد را آزموده است، همان زمانی که «تا آمدن احمد» را ساخت تا این فیلم هم چند سال بعد از تولید به اکران عمومی دربیاید و در ادامه به جرگه شکست‌خوردگان در گیشه بپیوند.

باید دید «بچه‌های طوفان» که به عنوان یک فیلم نوجوان شناخته می‌شود، می‌تواند سهمی از گیشه داشته باشد؟

این فیلم در رابطه با نوجوانی است که پدرش در دوران هشت‌سال دفاع مقدس جانباز شده و حال روابط این فرزند با پدر خود ماجراهایی را شکل می‌دهد.

پژمان بازغی، مریم بوبانی، پرهام دلدار، ونوس حسن‌کانلی، رضا ناجی، سوگل طهماسبی، جواد زیتونی، تیمور عباسی و بازیگران نوجوانی چون رضا مهاجری، طاها طاهری، حمیدرضا زواری، پونه سورتیچی در این فیلم نقش آفرینی کرده‌اند.

حالا باید دید فاتح گیشه نوروزی از میان این فیلم‌هایی که اغلبشان روی کاغذ چندان هم قدرتمند نیستند، کدام فیلم است؟