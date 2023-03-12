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۲۱ اسفند ۱۴۰۱، ۱۳:۲۷

مهر خبر می‌دهد؛

«ملاقات با جادوگر» از اکران نوروزی خط خورد/ یک کمدی حذف شد

«ملاقات با جادوگر» از اکران نوروزی خط خورد/ یک کمدی حذف شد

در حالی که سازمان سینمایی ترکیب فیلم‌های نوروزی را هفته گذشته اعلام کرده بود، حالا فیلم «ملاقات با جادوگر» از این ترکیب کنار گذاشته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سینمایی در آخرین روز هفته گذشته چهار فیلم «غریب» به کارگردانی محمدحسین لطیفی، «فسیل» به کارگردانی کریم امینی، «عروس خیابان فرشته» به کارگردانی مهدی خسروی و «ملاقات با جادوگر» به کارگردانی جمشید ابراهیمیان را به‌عنوان چهار فیلم اکران نوروزی سینماها معرفی کرد.

حضور سه فیلم کمدی در ترکیب این چهار فیلم که با لحاظ کردن ادامه دو اکران فیلم‌هایی همچون «خط استوا» و «بخارست» تعداد فیلم‌های کمدی روی پرده در ایام نوروز را فراتر از حد معمول می‌برد، ترکیب اعلام شده با انتقادهایی مواجه شد.

حالا خبر رسیده که «ملاقات با جادوگر» از ترکیب اعلامی کنار گذاشته شده و قرار است فیلم دیگری جایگزین آن شود.

«ملاقات با جادوگر» به کارگردانی جمشید ابراهیمیان و تهیه‌کنندگی حمید اعتباریان محصول سال ۹۸ است و بازیگرانی چون مانی حقیقی، هستی مهدوی‌فر، امیرمهدی ژوله و علیرضا خمسه در آن ایفای نقش می‌کنند.

با حذف این فیلم کمدی از ترکیب فیلم‌های نوروزی احتمال می‌رود فیلمی متناسب با مخاطبان کودک و نوجوان به ترکیب فعلی اضافه شود.

فیلم‌های اکران نوروز ۱۴۰۲ از روز چهارشنبه ۲۴ اسفندماه روانه پرده سینماها می‌شوند.

کد مطلب 5731219
زهرا منصوری

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