فیلمبرداری «هستی» به پایان رسید/ دختری در انتظار حکم اعدام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، فیلمبرداری فیلم کوتاه «هستی» به کارگردانی فرشاد نادری و تهیه‌کنندگی صابر اوریر پس از چند جلسه فیلمبرداری در منیریه تهران، بهشت زهرا (س) و شهریار به پایان رسید.

تدوین این فیلم کوتاه به تازگی آغاز شده است و به زودی آماده نمایش می‌شود.

عوامل این فیلم عبارتند از تهیه کنند: صابر اوریر، کارگردان: فرشاد نادری، دستیار کارگردان: محمد پرورده، نویسنده: مستانه درویش، مدیر فیلمبرداری و نورپردازی: فرهاد قربانپور، صدابردار: حمیدرضا دایی جانی، طراح صحنه و لباس: محمد فرسنداج، طراح گریم: نسرین بیگی، مجری گریم: آرزو محمدحسین، دستیار گریم: یاس اخوان، مدیر تولید: محمد بازرگان، منشی صحنه و برنامه ریز: رها جلالی، بازیگردان: مستانه درویش، طراح پوستر: محمدعلی کنجدی، مدیر تدارکات: علی نوروزیان، دستیار یک فیلمبرداری: فرشاد جهانشیری، دستیار دوم فیلمبرداری: محمد احمدی، تدارکات و تشریفات: مژگان خراسانی، غفور اسماعیلی، نوید بهنیایی اصل، علی عبدالشاهی، دستیار صحنه: فاطمه قاسم زاده، مشاور انتظامی: سرهنگ زارع، مشاور حقوقی فیلمنامه: امید سرمست، مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه‌ای: فاطیما موسوی، مجری طرح: موسسه سینمایی آرتا فیلم، گوینده تیتراژ پایان: مجتبی محب نیا، عکاس: حمید رضا دایی جانی.

بازیگران فیلم کوتاه «هستی» عبارتند از محمد یزدی، میکائیل آذرپور، مهدی سعادت، شیوا احمدی، فاطمه آبرنجین، سمیرا پژومان، انسیه رستمی، حسین علیشاه، حسین ستاری، عباس خزایی، علی قره محمودلو، علی عطایی، نیما نجاتی و با هنرمندی عباس محبوب.

در خلاصه داستان این فیلم کوتاه است: «داستان در رابطه با ۲ دختر با نام هستی است که یکی از آن‌ها به قتل می‌رسد و دیگری در انتظار حکم اعدام است … .»